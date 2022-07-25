美的医疗发布品牌使命与五大医疗场景方案

7月23日，在第23届CHCC全国医院建设大会上，美的医疗正式对外发布了“尊重生命的每一秒”的品牌使命和五大医疗场景解决方案。美的医疗融合“临床医技”板块的万东医疗、库卡医疗和美的生物医疗，“建设运维”板块的瑞仕格医疗和美的楼宇科技，双轮驱动，跨专业跨需求打造五大医疗场景解决方案，致力于成为一家综合医疗科技集团。

“医院被认为是最复杂的建筑之一，不像酒店、办公楼、体育场馆的功能相对是单一的。”美的医疗智慧医院首席专家孙靖表示，医院既有公共建筑的特性，又有检验检疫、住院、手术室、医疗教学等立体要求，因此需要一套跨专业、满足不同功能需求的综合应对方案。

纵观国际知名的医疗企业，其医疗品牌的背后，不仅有医学设备，还有医疗信息化、能源、楼宇自控等业务，呈现的是一种整体医疗的交付。而目前国内相对缺乏这样一个医疗集团品牌。“美的医疗有很大希望成为中国多元化的医疗科技的领导者和践行者。”和祐国际医院副院长郑其进表示。

具体来说，美的医疗是跨多板块的产业联合体，业务覆盖影像诊断、物流自动化、药房自动化、辅助治疗机器人、暖通空调、电梯、弱电智能化、楼宇自控、洁净工程、数字化平台及样本低温存储等方面。同时，美的医疗在全球拥有15大研发中心，全球合作医院超过3000家，在中国前20大医院已服务16家，在美国前20大医院服务了18家。孙靖表示，“在国内来说，目前还没有企业可以在医疗行业里面提供这么综合的一个解决方案，美的作为一个民族企业，我们希望去填补行业里面的这个空白。”

美的医疗的多元化带来的核心竞争力就是可以读懂不同的专业“语言”。例如，在上海市同济医院内科楼的项目当中，美的医疗做了整体的智能化建设及iBUILDING运维平台的搭建，共集成了30个品牌，36类系统，80类设备，以及36000余个设备点位。这些设备之间本来并不完全听得懂彼此的“语言”，包含5个公有协议，20多个私有协议。把如此多的设备、系统、数据打通并集成在一个平台上，需要拥有智慧建筑空间能力和医疗业务洞察的专业团队，而这正是美的的优势所在。

孙靖表示，美的医疗并不想只是作为科技的叠加者，而是希望找到智慧医院的“灵魂”，成为实际科技场景应用的赋能者。回顾当前的技术交付模式，把不同专业的系统集成到一个复杂平台上，而后为用户使用，但这个过程中需要依赖大量的专业人员与能力，且迭代升级极为困难。在未来，美的医疗倡导的是更灵活、更以人为本的交付模式，搭建一个场景与医疗流程为中心的公共技术平台，而后匹配不同空间场景，各系统随需而动，服务于人。

本在届CHCC上，美的医疗重磅发布5大业务场景，分别是医技楼场景、手术部场景、门诊药房场景、住院病区场景以及后勤指挥中心场景。

以门诊药房场景的进配中心为例，配制输液袋是一个重复的工作，时间长还担心配制准确率的降低，或者配液师的职业伤害发生。而美的医疗提供了相应的自动化解决方案，从医生开处方到自动配液，再以每秒8秒的速度很快速的把这些着急使用的输液袋发到对应的病房里去，实现从“人等药”到“药等人”，节约患者的每一秒。

以住院病区场景为例，数据显示，通过洗手可以降低约50%的院内感染，但是中国目前在医院洗手的完全率小于30%。美的医疗从系统到场景的变革，把建筑智能化、医疗辅助智能化、医疗信息化融合到一起，，通过洗手机、智能工牌（定位、身份识别、停留时长）之间的系统联动，针对每个科室、每个病区、每段时间进行智能化的洗手检测，并且不断去迭代和回溯，进而有针对性的提供相关的宣教，洞悉和保障医疗服务的每一秒。

面向未来，美的医疗将会在专业引领与综合运维两个方向做更多的创新突破。在专业引领方面，万东、库卡、生物医疗、瑞仕格医疗以及楼宇科技在各自领域都发挥自身专长，深耕五大场景应用，不断探索精尖的技术，并整合第三方生态能力，推动并引领智慧医疗行业的发展，助力美好医院的建设。（记者 李昱丞 见习记者 王镜茹）