山东新增本土确诊病例2例 新增本土无症状感染者11例

中新网7月25日电 据山东卫健委微信公众号消息，2022年7月24日0时至24时，山东全省报告新增本土确诊病例2例，新增本土无症状感染者11例，均在菏泽。无新增境外输入确诊病例。新增境外输入无症状感染者6例，其中青岛5例，分别为德国输入4例和韩国输入1例；济南1例，为韩国输入。

2022年7月24日0时至24时，山东全省报告境外输入无症状感染者转为确诊病例1例，在济南。

2022年7月24日0时至24时，山东全省无本土确诊病例出院。无本土无症状感染者解除医学观察。全省境外输入确诊病例出院5例，其中青岛4例、济南1例。无境外输入无症状感染者解除医学观察。

截至2022年7月24日24时，山东全省现有本土确诊病例8例、本土无症状感染者97例。全省现有境外输入确诊病例9例、境外输入无症状感染者16例。