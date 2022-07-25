中新网7月25日电 据北京卫健委微信公众号消息，7月24日0时至24时，北京新增1例本土确诊病例(为隔离观察人员)，无新增疑似病例和无症状感染者；新增4例境外输入确诊病例(含1例无症状感染者转确诊病例)和1例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院4例，解除医学观察的无症状感染者2例。

本土确诊病例：

现住朝阳区六里屯北里小区，为隔离观察人员，7月24日诊断为确诊病例。

境外输入确诊病例：

确诊病例1：中国籍，曾有俄罗斯旅居史，现住大兴区时代龙和大道小区，7月24日报告核酸检测结果为阳性，当日诊断为确诊病例。

确诊病例2：中国籍，7月23日从毛里求斯到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，7月24日报告核酸检测结果为阳性，当日诊断为确诊病例。

确诊病例3：中国台湾籍，7月22日从中国台湾到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，7月24日报告核酸检测结果为阳性，当日诊断为确诊病例。

确诊病例4：中国籍，7月21日从俄罗斯到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，当日报告核酸检测结果为阳性，诊断为无症状感染者。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，7月24日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。