2022年底实现全国医保用药范围基本统一

新华社北京7月23日电（记者彭韵佳）国家医保局医药服务管理司相关负责人23日介绍，到2022年底，全国所有省份将完成地方增补药品“消化”工作，实现全国医保用药范围基本统一。

该负责人介绍，近年来，我国医疗保障事业快速发展，国家医保药品目录实行每年动态调整，4年500多个药品被纳入目录，通过谈判后药品价格大幅降低，地方增补药品基本可被国家目录中的药品更好替代，继续保留地方增补药品意义不大。

在综合考虑各地医保基金承受能力、临床和群众用药习惯、药品更新换代周期等因素的基础上，国家医保局研究制定了地方增补药品三年“消化”计划，即从2020年开始，按照第1年40%、第2年40%、第3年20%的比例，逐步调出原省级药品目录内按规定调增的药品，到2022年底实现全国医保用药范围基本统一。

截至2022年6月30日，全国已有15个省份及新疆生产建设兵团提前完成了增补药品的“消化”任务，其余16个省份药品“消化”的完成时间为2022年底。

该负责人介绍，总体上，包括北京市在内，全国各省份“消化”的地方增补药品在现有国家医保目录内都有价格更低、质量更好的替代药，调出影响不大。

以在北京市第三批“消化”药品中被调出药品的布洛芬为例，被调出的是“布洛芬凝胶”，现有国家医保药品目录内的“布洛芬”有胶囊、片剂、口服液、颗粒剂、软膏等多种剂型，能满足临床用药需要。

实现医保用药范围基本统一，是解决我国医疗保障领域不平衡不充分问题的重要举措。该负责人介绍，这将有利于增强我国医疗保障制度的公平性、医疗保障待遇的平衡性和普惠性，同时通过形成全国统一的药品购买市场，更好发挥医保战略购买作用，提升群众异地就医便利性，改善医保服务体验，增进民生福祉。

下一步，国家医保局将加强对全国各地药品“消化”工作调度，指导各地做好地方目录和国家目录的转换衔接，引导医保定点医药机构在国家目录中选择更好的替代药品，避免对临床用药造成影响。