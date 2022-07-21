健康中国发展大会：阿里健康探索健康管理新模式

7月18日，健康中国行动启动3周年之际，2022年健康中国发展大会健康管理主题会议在北京举行。此次会议由健康中国行动推进委员会办公室指导，健康中国研究中心主办，健康中国观察杂志、健康中国发展大会组委会承办，美年健康集团协办。

阿里健康副总裁陈波在会上表示，从公立医院，到科技企业、互联网医疗企业，众多机构都在健康中国行动中扮演独特的角色。作为阿里巴巴集团在大健康领域的旗舰平台，阿里健康近年来一直在健康管理领域积极探索和实践。

2022年，阿里健康对未来的业务战略方向做了清晰的擘画——依托数字技术和数字运营能力，以“云基建”为基础，“云药房”为核心、“云医院”为引擎，为亿万家庭提供普惠便捷、高效安全的医疗健康服务。

陈波表示，云医院包括智能导诊、远程问诊、用药指导、健康科普等全方位的医疗服务，让基层患者实现“一部手机管健康”，同时也帮助医生高效地管理和服务患者。云药房让偏远地区群众也可以便捷地上网买药品和家用器械，同时，利用安全用药AI、追溯码、智慧物流等技术，让老百姓“买对药”“买好药”，以及买到当地县城买不到的适宜药物。云基建是数字健康的基础设施，基于医疗AI、云计算和底层的医学知识图谱，支撑在医疗健康场景的应用。

互联网技术最温暖的应用场景：慢病管理与基层医疗

“我们一直在思考全民健康管理这个命题中，互联网医疗企业最适合发挥的作用是什么？过去几年的实践表明，互联网技术最温暖的应用场景，是慢病管理与基层医疗。这两个场景也有很多交集。”陈波举了个例子，去年重阳节，淘宝上线了“拍药瓶买药”功能。手机打开“淘宝拍照”功能，将摄像头对准药盒，就能相对准确地完成药物识别，进入相应页面。事实上，慢病患者中有很多是老年人，而很多药品的通用名都存在名称长、生僻字较多等情况，给老年人买药找药增加了障碍。“拍药瓶买药”功能，正是在数字技术加持下，为老年慢病患者提供的便利。

借助数字技术的能力，互联网医疗可以服务线下体系难以承载的海量需求，也可以时刻陪伴在患者身边，帮助他们进行科学的慢病管理，并提供非常重要的医生支持、药品支持、智能医疗器械、医学教育等方面的支持。

依托优质、丰富的医生资源，阿里健康以阿里健康互联网医院为载体，凭借自身技术、渠道及运营优势，开展在线问诊、复诊开方、优惠好药、慢病管理、用药随访、用户患教等服务内容，为患者提供普惠、可及的慢病综合医疗服务。截至2022年3月的财年末，阿里健康服务的慢病用户人数已达到650万，同比上财年增长119%。

中医是慢病管理的重要手段之一。去年，阿里健康完成与小鹿中医的深度融合，形成中西医协同、线上线下一体的医疗健康服务能力。目前，小鹿中医已拥有注册中医师7.6万，累计服务近1000万患者。

线上线下一体化健康管理模式

近年来，阿里健康致力于构建线上线下一体化医疗健康服务体系，依托数字技术和数字运营能力打造健康管理的新模式。

陈波介绍，在慢病管理方面，阿里健康以阿里健康互联网医院为载体，有云药房提供安全便捷的用药服务，与此同时，也合作了上万家线下的连锁药房，通过药房场景触达大量的慢病用户。

今年以来，阿里健康在互联网医疗领域持续发力，动作频频。6月6日，阿里健康与慧医天下互联网医疗平台签约达成战略合作，双方携手众安保险打造专注服务糖尿病患者的“互联网+”慢病保险产品“安唐保”，共创可长效延展的院外管理新模式。6月27日，阿里健康与德生堂集团达成合作，在德生堂全国门店上线专为“三高”人群设计的“好药保·安心保”服务。7月初，阿里健康互联网医院特色专科中心升级“专科管家”服务，把健康管理贯穿到患者的全病程，陪伴患者康复。

“从医到药再到保，慢病用户的需求是全方位的，阿里健康也致力于发挥自身优势，通过数字技术打通线上线下环节，满足用户包括健康检测、健康问诊、健康管理等长期的健康保障需求，把健康管理贯穿到用户全生命过程。”陈波表示。