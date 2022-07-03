打完疫苗失效快还易染新冠？ 这里面误会大了！

在新冠疫情被一次次遏制的过程中，越来越多的人开始认识到接种疫苗的重要性。不过，公众对疫苗知识的误解，也让关于新冠疫苗的谣言不断翻新。这不，网络又开始谣传接种新冠疫苗后失效很快，且其有效性变成“负数”，甚至更容易感染新冠。其实，这里面误会大了。最新一期的“科学”流言榜特别对此进行了辟谣。此外，还有近期大家关注的热门健康谣言也纷纷上榜，一起来看看真相吧！

每月“科学”流言榜由北京市科学技术协会、北京市委网信办、首都互联网协会指导，北京科技记者编辑协会、北京地区网站联合辟谣平台共同发布。

流言：水痘是儿童才会得的疾病

真相 虽然水痘多发于2-10岁的儿童，但它并非儿童“专利”，成人也会出水痘，如果不及时隔离治疗，很容易让家里的其他成员遭殃。我们常说的水痘，指的是由水痘-带状疱疹病毒初次感染引起的急性传染病。水痘病后可获得终身免疫，再次感染的几率很小，因此造成了“成年人不得水痘”的印象。

事实上，从未出过水痘、未接种过水痘疫苗的人对水痘高度易感，成人也不例外。此外，水痘痊愈后，病毒并未消失，而是潜伏在脊髓后根神经节。当人体免疫功能减弱时，就可能诱发水痘-带状疱疹病毒再度活动，沿周围神经波及皮肤，产生带状疱疹。患者的疹子内含高浓度水痘-带状疱疹病毒，直接接触疱液会造成从未感染水痘者患上水痘。成人感染水痘的症状往往比儿童感染严重，多并发弥散性结节性肺炎，病死率高达10%至40%，所以成年人同样要注意预防水痘。

流言：疫苗有效性变“负”起反作用

真相 最近网上有一些文章宣称，有研究显示新冠疫苗有效性在短短几个月内就成了负数，意味着打了疫苗的更容易感染。这里面有一些误会。根据原研究，疫苗的有效性会随着时间的推移出现下滑，但研究中有效性的下滑是针对轻症而言的。除轻症外，疫苗仍然有很好的防重症、减少住院风险、降低死亡风险的作用。

因此，看到防护轻症有效性下降就说疫苗失效是有失偏颇的。

与此同时，疫苗有效性为负数并不代表疫苗在起反作用（增加感染风险），出现负数是数据统计过程中的潜在偏差因素造成的。所谓的“疫苗有效性变成负数”，从科学角度是指，没有证据显示疫苗能有效降低有症状感染的风险，这与有效性为零的含义是一致的。疫苗的有效性是多层面的，即使防感染有效性下降，新冠疫苗仍然提供了非常关键的防重症有效性。

流言：金针菇散发的刺鼻气味是甲醛

真相 我们日常在购买金针菇时可能会遇到这种情况——开袋后闻到刺鼻异味。有人认为这是因为商家使用甲醛对其“漂白”，食用后不仅伤肝肾，还会致癌。其实真想并非如此。

拆开金针菇包装袋时可能会闻到刺鼻的气味，这并不是由于其中添加了甲醛，而是因为在运输过程中温度出现变化，导致金针菇由有氧呼吸转而进行无氧呼吸，进而产生了一些挥发性的醛类气体。

金针菇原本的确是黄色的，之所以“变白”，并不是用甲醛进行漂白的结果。如今，市场上多数的金针菇都是源自日本的新品种，研究人员在黄色金针菇中发现了基因突变的白色金针菇，而后将其保留下来进行培育。这种金针菇不仅色泽好，而且生长速度快、整齐度高。我国《食品安全法》及《农产品质量安全法》明确规定，甲醛不得作为食品用加工助剂供生产经营使用。

流言：蚊子包越大毒性越强

真相 一场雨过后，又到了蚊子猖獗的时候。有人认为被蚊子叮咬后肿包的大小，可以看出蚊子毒性的强弱。蚊子包越大，毒性越强。其实，被蚊子叮咬后，包的大小与蚊子“毒性”没啥关系，而与个人的免疫系统机制有密切关联。

人类对蚊子叮咬反应的过程，是一个变态反应的过程。人类的变态反应一共有四型：Ⅰ型变态反应又称速发型变态反应，发生比较迅速，人体的反应比较剧烈，常见的有青霉素过敏反应、药物引起的药疹、食物引起的过敏性胃肠炎、哮喘发作、过敏性休克等；Ⅱ型变态反应又称细胞毒型变态反应，例如血型不符的输血反应等；Ⅲ型变态反应又称免疫复合物型变态反应，例如链球菌感染后的部分肾小球肾炎等；Ⅳ型变态反应又称迟发性变态反应。首次接触不会产生反应，再次接触该抗原后，引起反应。例如器官移植的排斥反应、某些自身免疫病等。

蚊虫叮咬的反应，一般分为局部反应和全身反应。而典型反应就是局部反应：通常即刻出现的风团皮疹伴红肿痒，叮咬后20分钟时表现最为明显。局部反应一般具有以下特点：从未接触过某种蚊虫的人，并不会对此类蚊虫的首次叮咬产生反应，而随后的再次被叮咬，会导致迟发性局部皮肤反应，将即刻产生风团。

因此，这类局部反应属于Ⅰ型变态反应（又称速发型变态反应），发生比较迅速，人体的反应比较剧烈。不过，被同一种蚊虫反复叮咬的人，其即刻反应最终也会消失。所以成人被蚊虫叮咬的局部反应就没有儿童那么剧烈，因为成人都是被蚊虫“咬大”的。

流言：一次性手套不防油所以没用

真相 我们在吃小龙虾、炸鸡等食物时，往往会佩戴一次性塑料手套，一来觉得卫生二来可以防止手部被油污染。可是吃完后手上依然满是油腻。因此有人认为这种一次性的塑料手套完全没用。其实，手套很“冤枉”。

在接触食品时，戴一次性手套所起的最大作用并非防油，而是为了阻隔细菌。用聚乙烯材料制成的一次性手套，具备阻隔细菌的功效。在吃小龙虾时戴上它，可有效防止手上的细菌进入人体内，从而达到健康饮食的目的。

生产一次性手套用到的聚乙烯，其原料主要是低密度聚乙烯（LDPE）和线性低密度聚乙烯（LLDPE）。根据“相似相溶”原理，在接触油脂时，低密度聚乙烯和线性低密度聚乙烯可能会发生一定程度的溶胀，使油脂分子从我们肉眼不可见的空隙穿过一次性手套。所以，即使戴上一次性手套也难以完全阻隔油腻。

值得注意的是，在使用一次性手套时，要尽量购买由正规厂家生产的产品。劣质的一次性手套性能可能会大打折扣，同时还可能含有有害物质。 文/本报记者 李洁