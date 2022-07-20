天热血压降低 不等于高血压被“治愈”

【给您提个醒】

夏季天气炎热，很多高血压患者都会发现自己的血压降低，甚至回到了正常范围。这是否意味着高血压已“治愈”，可以停药？

专家提示，擅自停服降压药存在风险隐患。

北京大学第三医院心血管内科副主任医师汪宇鹏介绍，夏季气温较高，人体的血管扩张，外周血管阻力下降，从而导致血压下降。此外，高温环境下人体出汗较多，容易导致血容量减少，心输出量下降，也会造成血压下降。

“不过，即使患者的血压在夏季看起来正常了，也并不等于高血压被‘治愈’，不应擅自停药。”汪宇鹏说，测量血压的时间通常是在白天，而夏季的夜间很多人都有睡眠质量下降的情况，从而影响神经内分泌系统的调节，使夜间血压升高，导致夏季昼夜血压变化大，发生心肌缺血、脑卒中的风险增加。

“目前我国患者的高血压控制率总体较低，患者依从性不佳、自行停药是重要原因之一。”北京大学第三医院心血管内科主管护师徐东晓提示，高血压本身不可怕，可怕的是由于血压未得到及时有效控制，可能造成心脏、脑、肾脏、眼底等多项靶器官受损，甚至危及生命。

专家提示，判断血压情况，不能仅凭白天的测量结果就判定血压正常，要通过24小时血压监测等检查才能掌握全天真实的血压情况。高血压患者在夏季不应擅自停用降压药，应在医生的指导下规范用药，酌情减量。