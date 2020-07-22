俗话说：“小暑大暑，上蒸下煮。”今天就是大暑节气了，是一年中最热的时候，也是最容易中暑的时候。有的人以为中暑不过是口渴、眩晕，在凉快的地方歇一歇缓过来就好了。其实中暑很容易引发一系列的器官功能障碍或功能衰竭，是一种死亡率很高的急性疾病，需要我们在这个时节格外加以重视。

1.除了高温还应警惕高湿

环境温度与湿度与中暑密切相关，高温高湿的环境最容易发生中暑。我曾接诊过两个典型病例，一个是在气温37℃、湿度80%的“桑拿天”里工作的环卫工人，另一个是在高炉附近连续作业3小时的某铸造企业新员工。第一个病例被人发现时躺倒在地、不省人事，被送至医院后经测量核心体温已高达42℃，多个器官功能衰竭。经过积极治疗，这名病人数天后才逐渐清醒，两周后才能逐渐开始言语交流。第二个病例在没有适应高温环境的情况下，进行长时间强体力劳动，出现头晕、心慌、恶心、大汗等中暑症状，好在症状轻微，经过治疗，身体很快就恢复了。

人体散热的主要途径是汗液蒸发，但当环境湿度超过70%时，汗水很难蒸发，人体即使“汗出如浆”也不能通过汗液蒸发来散热了。因此过高的湿度是导致中暑的一大原因。

导致中暑的另一大原因是日晒、高炉等热源产生的热辐射。我们时常听到家长把孩子遗留在车内，致使孩子死亡。事实上，此类悲剧中孩子的死因是日晒后的高温环境，而不是窒息。在夏季太阳直射的情况下，当户外温度为30℃时，车内温度半个小时即可升到46℃，一个小时后可达56℃，远远超出了人体承受的极限。因此即便开着车窗，过高的车内温度也会让车内人员发生重度中暑，危及生命。

2.容易与多种疾病混淆

中暑了一定是大汗淋漓、身体很烫吗？不一定。中暑的表现多种多样，根据症状的轻重，可分为轻度中暑、中度中暑和重度中暑。重度中暑也被称为热射病。

轻度中暑的主要表现是心慌、头晕、头痛、口渴、多汗、全身疲乏无力、注意力不集中、动作不协调，体温正常或略有升高，没有意识障碍和脏器功能损伤。中度中暑，在高温高湿环境中起病迅速，常以血容量不足（即血液总量减少，常表现为脱水）为特征。除了轻度中暑的表现，中度中暑症状还包括恶心、呕吐、皮肤湿冷、面色苍白、心率明显加快、血压下降或晕厥、少尿、轻度脱水等，病人体温稍高或正常。简言之，中度中暑是在轻度中暑的基础上还出现了脏器功能异常，但中枢神经系统累及不明显。

重度中暑是在高温高湿环境中突然发病，早期大量出汗，继而无汗，伴有皮肤灼热和不同程度的意识障碍，核心温度超过40℃。重度中暑会引发多个脏器功能衰竭，如肝肾功能衰竭、凝血功能衰竭、横纹肌溶解等，中枢神经系统也明显受累。

不难发现，中暑的表现与低血糖、脑卒中、癫痫、感染性疾病、肝肾疾病、凝血功能障碍等疾病的表现很像，容易引发误诊。上述疾病也可以与中暑同时存在，因此往往需要医生采取紧急综合措施，先保持生命体征稳定，再挽救脏器功能。

3.争取半小时降温至39℃以下

一旦自我感觉中暑，首先要迅速脱离高温高湿的环境，到阴凉通风处静卧，避免高强度运动和重体力劳动。有条件的话，要到空调房中休息，并尽可能去掉衣物以助散热。神志清醒者应及时补充含盐的清凉饮料。轻度中暑者经以上处理即可恢复。如果症状比较严重，需要至医院诊治。

除了积极补充液体和电解质，降低核心体温是中暑治疗中最核心的环节。核心温度是指身体深部的温度，如鼓膜温度、食管内温度、膀胱内温度、直肠内温度等。快速降低核心体温，就可以使重要脏器脱离或减轻高体温带来的损害。医生一般通过测量耳温或肛温获得核心温度，在中暑患者的核心体温监测中，首选肛温。

中暑高热者要迅速降低核心体温，争取在半小时内将核心温度降至39℃以下。降温措施多主张采取物理降温，如去除衣物，身上洒水，用风扇吹风等，或者将身体（头部除外）浸于冷水中降温，或不断用冷水擦浴。不用担心水温过低，有的医学指南推荐使用0℃到4℃的冰水浸浴，这是降低核心体温最快的一种方式，前提是掌握好浸浴时间，做好防冻伤措施。

不建议用酒精擦浴降温。酒精蒸发带走热量的效率远不如水蒸发。酒精擦浴可能会使体表血管舒张，加重血容量不足的情况。酒精经过皮肤吸收也会产生一定毒性。另外，因为中暑高热的机制与感染炎症后的发热机制不同，因此不能使用阿司匹林、对乙酰氨基酚等常用的解热药物降温。

4.爱出汗的人散热能力强

那么是出汗多的人容易中暑还是出汗少的人容易中暑？人们往往认为大汗淋漓的人容易中暑。实际上，中暑的根本原因是产热与散热不平衡所导致的体温异常升高。汗液蒸发是人体散热的一个重要法宝，出汗多的人散热能力强，相比有出汗功能障碍的人更不容易中暑。但这也不是绝对的。如果在湿度很高的环境下，无论出汗多还是出汗少都会中暑。

体温指标也是同理，并不是体温不高就不会中暑。轻度和中度中暑病人的体温有时并不高，而且大家在医院外通常很难测量核心温度，所以用体温来衡量是否中暑也不准确。

前面提到冷水擦浴是有效的物理降温措施。有人不禁会问：冷水不是会导致皮肤血管收缩、阻碍人体散热吗？这是一种很常见的观点。冷水确实会导致皮肤血管收缩，给散热带来影响。但是，冷水浸泡或者不断使用冷水擦浴的时候，通过传导和对流散发的大量热量，会超过血管收缩对散热产生的影响。因此临床中，我们还是主张用冷水浸泡或冷水擦浴来给中暑患者降温。

5.穿红色衣服更防晒

中暑重在预防。北京近期降水较多，高温高湿的环境正是容易中暑的时候，在户外作业的人群和体弱多病的老人、孩子要特别注意防暑降温。那么如何预防中暑呢？

首先是加强隔热、通风、遮阳防晒等措施，改善高温高湿的外部环境。其次，适当多喝含盐清凉饮料，在高温天气，不论运动量大小都要增加液体摄入。再次，穿着质地轻薄、透风、宽松的衣物。有研究表明，红色衣服可反射传播热辐射的红光和红外线，还可大量吸收紫外线。在暴露于阳光下超过20分钟时，红色衣服表面的温度最低，穿着最凉快。最后，使用空调降温，即使短时间在空调环境留滞，也会大幅度减少热休克的发生。

这里还需提醒大家，听天气预报时关注一下体感温度。体感温度是气温、湿度、风力等给人带来的综合感受。在夏季，啥时候自己觉得天儿比天气预报的气温还要闷热，那就要注意一下中暑的风险了。此时看看预报的体感温度，往往会高于气温。

（作者：北京清华长庚医院急诊科副主任医师）