张文宏团队：户外普通人群采样无需穿着“大白”

“华山感染”公众号截图

人民网北京7月17日电 （记者孙红丽）“炎热环境科学防疫，降低穿‘大白’的中暑风险。”7月16日，复旦大学附属华山医院张文宏教授团队在“华山感染”公众号上发文提示，在酷热的环境中，如果继续穿着医用防护服（俗称“大白”），会大大增加中暑的风险。同时，一件被汗水浸透的“大白”，其防护作用也已经大打折扣。

文章表示，与在方舱或定点医院病房中救治新冠确诊患者不同，如果在没有空调环境中进行普通人群的采样等工作时，工作人员原则上只要"一级+"的防护措施应该就能足以防止被感染，近距离接触时可以在N95口罩的基础上戴面屏防护，而不应该再鼓励或规定必须穿着“大白”。

中暑是一种可以威胁生命的病理生理状态，如果发现不及时、处理不正确都可能导致不可逆转的损伤，乃至死亡。

文章指出，在炎热的环境中，继续穿着“大白”会阻止人体热量的散发，导致汗水的凝集，痱子的产生，可能会因为穿脱不便继而减少水份的摄入和工作中间的休息，而所有这些均会大大增加中暑发生的概率。

至于普通的防疫工作者（非采样人员），文章提示，在炎热夏天的户外环境，推荐正确规范佩戴口罩，并注意手卫生就可。此外，在炎热的夏季工作，防疫人员都应该注意阶段性休息与饮水，工作时间不应过长，如有中暑症状应该及时暂停工作，转移到阴凉通风的环境中补充水分。