上海新增本土确诊病例2例、无症状感染者24例

据上海市卫健委微信公众号消息，2022年7月16日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例2例和无症状感染者24例，其中2例确诊病例和23例无症状感染者在隔离管控中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例6例和无症状感染者9例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年7月16日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例2例。治愈出院22例。

病例1，居住于宝山区，

病例2，居住于松江区，

均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

本土无症状感染者情况

2022年7月16日0—24时，新增本土无症状感染者24例。

无症状感染者1—无症状感染者3，居住于浦东新区，

无症状感染者4、无症状感染者5，居住于静安区，

无症状感染者6—无症状感染者9，居住于虹口区，

无症状感染者10—无症状感染者17，居住于杨浦区，

无症状感染者18、无症状感染者19，居住于宝山区，

无症状感染者20、无症状感染者21，居住于松江区，

无症状感染者22、无症状感染者23，居住于崇明区，

均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

无症状感染者24，居住于松江区，

在常态化核酸检测时发现结果异常，即被隔离管控。经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。(7月16日已通报)

境外输入病例情况

2022年7月16日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告6例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院3例，其中来自奥地利2例，来自美国1例。

病例1、病例2均为中国籍，病例1在阿联酋工作，自阿联酋出发，病例2在英国留学，自英国出发，经阿联酋转机，病例1、病例2乘坐同一航班，于2022年7月11日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3为中国籍，在英国生活，自英国出发，经法国转机，于2022年7月12日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例4为中国籍，在纳米比亚探亲，自纳米比亚出发，经德国转机，病例5为德国籍，在德国生活，自德国出发，病例4、病例5乘坐同一航班，于2022年7月13日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例6为中国籍，在英国留学，自英国出发，经芬兰转机，于2022年7月15日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

6例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者51人，均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年7月16日0—24时，新增境外输入性无症状感染者9例。

无症状感染者1为中国籍，在美国工作，自美国出发，于2022年7月7日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2为中国籍，在美国探亲，自美国出发，于2022年7月13日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3、无症状感染者4均为中国籍，在荷兰工作，自荷兰出发，乘坐同一航班，于2022年7月13日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者5、无症状感染者6均为中国籍，无症状感染者5在纳米比亚探亲，自纳米比亚出发，无症状感染者6在英国留学，自英国出发，无症状感染者5、无症状感染者6经德国转机，乘坐同一航班，于2022年7月13日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者7、无症状感染者8均为中国籍，无症状感染者7在美国探亲，无症状感染者8在美国留学，无症状感染者7、无症状感染者8自美国出发，乘坐同一航班，于2022年7月14日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者9为中国籍，在法国工作，自法国出发，于2022年7月15日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

9例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者175人，均已落实集中隔离观察。

2022年7月16日0—24时，解除医学观察无症状感染者54例，其中本土无症状感染者49例，境外输入性无症状感染者5例。

2022年7月3日0时至2022年7月16日24时，累计本土确诊113例，治愈出院61例，在院治疗76例，死亡0例；无症状感染者471例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年7月16日24时，累计境外输入性确诊病例4828例，出院4756例，在院治疗72例。现有待排查的疑似病例0例。（完）