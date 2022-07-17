让暑假成为孩子全面成长第二课堂

暑假是孩子参加社会实践的最好时机。暑期社会实践形式有很多，但最为重要的是家长要舍得让孩子吃苦，要抽时间、挤时间多陪伴孩子。假期陪伴可以结合自身实际，灵活多变地给孩子充分的自由，在亲子互动中让孩子尽情地玩耍；在博物馆、图书馆、科技馆里启迪孩子的探知欲；在大自然中放飞孩子的天性和童真；在寓教于乐的体验和教育中培养孩子独立、责任、创造等综合素养能力；与孩子一起做家务、一起做志愿服务……这些假期陪伴方式都是一种社会实践形式，是最好的言传身教。

孩子暑假除了温故知新巩固课本外，也会参加一些非学科类的暑假班。家长应遵循孩子兴趣爱好，与孩子平等协商，不盲目跟风，多与孩子沟通交流，选择孩子感兴趣的暑期班。

暑假安全是压倒一切的头等大事。从现实情况看，许多双职工家长没有办法做到全时段、全天候看护孩子，此时，政府和社会就应主动积极发挥作用，弥补父母监护的“空白点”。比如，图书馆、少年宫、博物馆等公共场所，可以在暑假多举办一些公益活动，让孩子暑假有一个学习、娱乐的安全去处。社区可以组织暑假托管服务。社会机构、公益组织可以参与暑假托管服务，通过志愿服务丰富托管班的活动内容，让托管服务可持续运转下去，成为保障孩子暑假安全的“避风港”。

让孩子过一个安全、快乐的暑假，让暑假成为孩子多元发展、全面成长的“第二课堂”，需要全社会合力而为。