安徽蚌埠16日新增阳性感染者46例

中新网安徽蚌埠7月17日电 (成展鹏)7月16日晚，安徽省蚌埠市新冠肺炎疫情防控应急指挥部召开第二场新闻发布会。蚌埠市政协副主席、市卫健委主任刘军波通报当日蚌埠市疫情防控工作有关情况。当日新增阳性感染者46例，其中怀远县44例、禹会区2例(与怀远疫情关联，为隔离管控人员)，感染者中社区筛查发现4例、隔离管控重点人群中发现42例。

截至7月16日21时，蚌埠市共发现阳性感染者201例，其中怀远县194例、禹会区7例(含高新区1例，按规定纳入禹会区系统上报)。蚌埠市社会面疫情传播风险较低，疫情防控形势总体可防可控。目前，蚌埠市其他县(区)暂无封控计划。

据了解，7月15日，蚌埠市怀远县开展了区域核酸检测，截至16日下午5时，通过区域核酸筛查和密接排查，全县共新增检出44例初筛阳性感染者，其中4例从社会面筛出，40例从集中隔离点中检出。

蚌埠市禹会区和高新区在怀远县返禹重点人员筛查中，发现1管样本出现异常，随即排查密接、次密接，在密接管控筛查和区域核酸检查中检出6例阳性感染者，目前累计发现7例阳性感染者，其中确诊1例，无症状感染者6例(含高新区一例)。

疫情发生以来，蚌埠市委、市政府迅速启动市县两级应急响应机制。第一时间流调溯源。统筹省、市、县三级流调力量组建联合流调队伍，对阳性感染者活动轨迹深入开展流调，快速锁定密接、次密接等风险人员。目前，累计排查密接3522人、次密接2889人，均落实管控措施。

“目前，全市大米库存储备800吨、面粉3300吨、食用油1337吨、肉3047吨、蛋149.3吨、奶238.69吨、蔬菜2614.28吨、方便食品237.23吨，可实现及时足量供应。”蚌埠市商务和外事局局长桑力表示，将持续加强生活必需品供应保障，确保广大市民能随时购买到所需生活物品。