霍乱大面积暴发可能性不大

近期，武汉报告一例霍乱病例，根据官方通报，目前患者经过有效诊治，病情已经得到控制，症状已经消失。霍乱是因摄入的食物或水受到霍乱弧菌污染而引起的一种急性腹泻性传染病，病发高峰期在夏季。由于发病急、病情重、传染快、传播广泛，在我国，霍乱被列为甲类传染病。霍乱如何传染？如何避免被感染？夏季到来，如何避免急性腹泻？针对市民关心的问题，北京青年报记者梳理了霍乱相关内容，并采访了积水潭医院的许燕艳医生，提醒广大市民注意。

据了解，霍乱是由霍乱弧菌引起的一种具有传染性的急性腹泻疾病，一般可通过饮用或食用被霍乱弧菌传染而又未经消毒处理的水或食物，以及接触霍乱病人、带菌者排泄物污染的手和物品等途径传播。霍乱的病发高峰期在夏季，临床症状主要是腹泻和剧烈呕吐，大量米泔样排泄物、水电解质紊乱和周围循环衰竭，严重休克者可并发急性肾功能衰竭。通常潜伏期为1至3天，如果不及时治疗，患者可在数小时内就因为腹泻脱水而死亡。

哪些地方容易发生霍乱的传播？北京积水潭医院感染疾病科主治医师许燕艳表示，一般容易发生在卫生环境不太好的地方，而且主要是因为不注意食品卫生引起。目前，随着我国卫生环境的不断改善、健康工作的进步，以及卫生部门对于各类传染病的持续性监测，市民不用过分担心，霍乱大面积暴发的可能性不大。“不过，市民如果发生腹泻症状，建议及时到医院就诊，医院会进行相关排查，并给予专业的治疗。”

近十多年来，我国霍乱疫情一直处于散发平稳状态，根据国家卫健委此前公布的数据，2021年，全国霍乱报告发病5例，无死亡病例；2020年全国霍乱报告发病11例，无死亡病例。

如何发现自己感染霍乱？根据中国疾控中心发布的提示信息，有腹泻症状，尤其是剧烈的无痛性水样腹泻，应马上到医院就诊，并做霍乱弧菌的培养检查。与霍乱感染者一起就餐或密切接触的人也应采集粪便或肛拭检查，以确定是否感染。在霍乱疫区内或近日去过霍乱疫区，出现腹泻，应及时到医院就诊并留粪便作霍乱细菌学检查。

提示

夏季如何预防感染性腹泻？

进入夏季，北京地区降雨逐渐增多，高温高湿的环境，也极易造成肠道传染病、食源性疾病的发生。许燕艳表示，感染性腹泻是指细菌、病毒、寄生虫或真菌等病原体肠道感染引起的腹泻。其传播途径主要是病从口入，即粪-口传播。本病常见于夏秋季，其发生多与饮食不当有关，患者多具有腹痛、腹泻表现，严重者可出现发热、脱水、电解质紊乱，甚至威胁生命。

得了感染性腹泻怎么办？许燕艳建议，首先要去除病因，卧床休息，停止一切对胃有刺激的饮食和药物。酌情短期禁食，给予易消化的、清淡的、少渣的流质饮食，利于胃的休息和损伤的愈合。由于呕吐腹泻失水过多，病人在尽可能情况下多饮水，补充丢失水分，以糖盐水为好。不要饮含糖多的饮料，以免产酸过多加重腹痛。此外，一定要尽快到医院感染疾病科接受正规治疗。

在预防感染性腹泻方面，许燕艳也提示广大市民，要注意休息，避免受凉、疲劳，预防感冒、发热，平衡膳食，合理营养，提高机体免疫力。注意饮水卫生，将饮用水煮沸后引用。注意饮食卫生，煮好的食物，避免交叉污染；剩菜存放应及时，在冰箱存放时间不宜太长；少吃易携带病菌的食物，比如田螺等；尽量食用熟食，尽量减少冷的食物摄入量。注意手部卫生，保持勤洗手，养成饭前便后洗手的习惯。此外，建议减少与腹泻患者的接触，饮食器具不要混用。