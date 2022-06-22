日前，国家组织药品联合采购办公室发布《全国药品集中采购文件（GY-YD2022-1）》公告，正式启动第七批国家药品集采工作，并拟定于7月12日开标。

文件对采购品种及约定采购量、采购周期与采购协议、申报资格采购执行说明等内容进行规定。

根据文件，本次国家药品集采品种共61个，涉及恶性肿瘤、心血管、糖尿病等多个治疗领域，包括阿法替尼口服常释剂型、碘帕醇注射剂、二甲双胍维格列汀口服常释剂型等。

为保障集采药品稳定供应，本次国家药品集采探索“备供企业”方式。根据药品中选结果，当主供企业无法满足所选地区市场需求时，备供企业可按有关程序获得主供企业身份，保障药品供应。

在采购执行方面，文件明确在采购周期中，医疗机构将优先使用本次药品集采中选产品，并确保完成约定采购量。在此基础上，医疗机构剩余用量可按当地药品集采管理有关规定，适量采购同品种价格适宜的其他药品。

据悉，企业申报信息公开将在7月12日上午进行，采用线下公开方式或线上直播方式。（记者彭韵佳）

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