虫子咬一口红疙瘩起一片 夏季警惕虫咬皮炎

夏天，各种蚊虫也多了起来。有人被虫咬后出现一个个风团样的红疙瘩，有的还起了水疱。这是怎么回事儿呢？

“这可能是虫咬后引起的虫咬皮炎。”应急总医院皮肤科主任刘爱英在接受人民网记者采访时介绍，虫咬皮炎是昆虫叮咬皮肤而引起的一类皮肤炎症性疾病。引起虫咬皮炎的昆虫很多，如蚊虫、跳蚤、马蜂、蜱虫、毛毛虫等。

“虫咬皮炎通常表现为被叮咬后数分钟或数小时出现红色丘疹，伴瘙痒，中央吮刺点可出现水疱。”刘爱英表示，不同的昆虫叮咬后有不同的表现，且个体对昆虫叮咬的敏感性不同，反应轻重也不同。

最常见的虫咬皮炎是蚊虫、跳蚤叮咬所致，会出现红斑、丘疹或风团，皮损中心有时可见针尖大小淤点，有的人反应较重，虫咬处会出现肿胀性斑块或淤斑，一般不会出现全身症状。发生蚊虫、跳蚤叮咬后，可局部外涂炉甘石洗剂或其他抗过敏消炎软膏。

昆虫的毒毛或毒液刺激人体皮肤也会引起虫咬皮炎。毛毛虫毒毛刺入人体，会引起局部瘙痒、水肿性鲜红色斑疹或斑丘疹等。可用透明胶带或胶布粘去皮损上的毒毛，局部外涂炉甘石洗剂，如皮肤红肿、瘙痒严重，或出现水疱，要加服抗过敏药物。隐翅虫是一种黑色蚁形小飞虫，虫体各段均含有强酸性毒素，白天栖居于草地、稻田、菜园等阴暗处，昼伏夜出。其毒液接触人体皮肤，会出现水肿性红斑丘疹或水疱、脓疱，有瘙痒和灼痛感。如皮疹轻微，可外涂消炎止痒软膏；如瘙痒、红肿严重，可以口服抗组胺药物，合并感染可外用抗感染软膏。

刘爱英提示，被虫咬后皮肤瘙痒时，一定不要搔抓。搔抓可使水疱破裂，引起糜烂，容易继发感染。如被咬之处有不断扩散和感染的趋势，请立即到医院就诊。另外，夏季外出时不要轻易把皮肤裸露在花草中，少到阴暗潮湿或者树木较多的地方活动。（视频制作：实习生唐妍双）