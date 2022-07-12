做手术，国产导航来襄助

本报电 （李秋旸）北京协和医院联合腾讯AI Lab，日前发布了具有完全自主知识产权的便携式、智能化手术导航系统，临床初步应用取得成功。

该系统由导航平板电脑、导航棒、深度相机等设备组成，小巧便携，不占据手术室空间，是一款可位于头架上的神经外科导航系统。它具有高精度、便携式、低成本等特点，就像给临床医生的手术配上了GPS，辅助医生精准定位隐藏在脑组织中的病变。

目前，该产品已在北京协和医院神经外科开展了30余例临床试验，涉及脑出血、垂体腺瘤、胶质瘤、脑膜瘤、颅咽管瘤等多种疾病。

“神经外科医生在手术时，不仅对病变定位精度要求高，同时还需要了解病变与周围血管和神经的关系，避免手术当中损伤这些重要的组织。”北京协和神经外科教研室主任、博士生导师王任直教授说，“过去我们只是凭着经验，将患者的CT或磁共振二维影像片子重新整合在大脑中形成三维图像。实际上，这个学习过程是非常漫长的，需要大量长期的经验积累。我们和腾讯共同研发的手术导航简单、方便、易用，可以帮助临床医生解决许多实际问题。”

在中国，传统手术导航的使用率很低，这是因为：一方面，传统手术导航系统的核心技术、组件都依赖进口，动辄数百万的费用很难让这项技术真正惠及基层医院；另一方面，传统手术导航设备体积庞大，学习、操作门槛高，使用起来耗时较长，很难真正在急诊等实际场景下应用。

与国外同类产品相比，新型国产手术导航系统具有同样的精准程度，并完成了手术导航系统的国产化替代，将成本压缩到传统手术导航产品的1/10。