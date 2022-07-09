中国将持续加强基层中医药服务能力建设

据新华社北京7月8日电 （记者田晓航）记者从国家中医药局日前举行的基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划推进视频会上获悉，“十四五”时期，国家中医药管理局将联合有关部委持续加大基层中医药支持力度，将基层中医药服务能力建设作为重点项目纳入“中医药振兴发展重大工程”。

“十四五”时期是实现中医药振兴发展的关键时期。2022年3月，国家中医药局等10个部门联合印发《基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划》，提出完善基层中医药服务网络、推进基层中医药人才建设等7个方面的重点任务，以及到2025年社区卫生服务中心和乡镇卫生院中医馆实现全覆盖等5个“全覆盖”的具体目标。

据悉，截至2020年底，全国有3.63万多个中医馆；99%的社区卫生服务中心、98%的乡镇卫生院、90.6%的社区卫生服务站和74.5%的村卫生室具备中医药服务能力；超过八成社区卫生服务中心和乡镇卫生院能够提供6类以上中医药技术方法；村卫生室中医诊疗量占比达到42.3%。