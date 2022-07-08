“九不准”留言板收到投诉超万条 对低风险地区人员强制劝返隔离等占31%

人民网北京7月8日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍科学精准做好疫情防控工作有关情况，并答记者问。

日前，国家卫生健康委网站上开通了“落实疫情防控‘九不准’公众留言板”，收集群众反映各地疫情防控“一刀切”“层层加码”等问题。

就留言板的有关情况，国家卫生健康委监督局副局长程有全在会上介绍，目前，国务院联防联控机制综合组整治“层层加码”问题专班的12个成员单位，都通过本部门门户网站或者是公布投诉举报电话等方式建立了问题线索收集渠道。这12个单位是教育部、工业和信息化部、交通运输部、农业农村部、商务部、文化和旅游部、卫生健康委、海关总署、市场监管总局、国家邮政局、民航局、国铁集团。全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团目前也都建立了问题线索收集渠道，群众如果遇到疫情防控简单化、“一刀切”“层层加码”等问题，可以通过有关部门或当地网站、电话进行投诉，各相关部门和各省份会及时转办，跟踪督办地方切实解决群众反映的问题。

程有全表示，6月28日，落实疫情防控“九不准”公众留言板正式上线，6月28日至7月6日24时，共收到13916条信息，涉及全国31个省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团，均及时转地方核查处理。6月29日投诉量最多，是4850条，随着整治“层层加码”，工作专班的跟踪督办，31个工作组的现场督导和各省份对照第九版防控方案持续整改，投诉量整体呈现逐日下降的趋势。7月6日整体的数据比照6月29日整体的数据，下降了91%。截至7月7日10时，收到各省份办理反馈信息13862件，其中2253件正在办理中。办结了11609件，办结率是83.7%，整治工作取得阶段性成效。

程有全进一步表示，汇总分析近10天的数据，反映比较集中的问题依次是：违反“九不准”第2项，对来自低风险地区人员采取强制劝返、隔离等限制措施，占31%；第1项，随意将限制出行的范围由中、高风险地区扩大到其他地区，占24%；第4项，随意扩大采取隔离、管控措施的风险人员范围，占15.5%；第5项，随意延长风险人员的隔离和健康监测时间，占15%；第3项，随意延长中高风险地区管控时间，占6%；第8项，随意设置防疫检查点，限制符合条件的客、货车司乘人员通行的，占3%；第9项，随意关闭低风险地区保障正常生产生活的场所，占2.9%；第7项，对符合条件离校返乡的高校学生采取隔离等措施，占1.8%；第6项，随意以疫情防控为由拒绝为急危重症和需要规律性诊疗等患者提供医疗服务的，占0.8%。

程有全说，下一阶段，将持续推进专项整治工作，按照整治“层层加码”专班的工作机制，继续做好线索收集、转办核实、跟踪督办、通报曝光等工作，做到全面收集、及时转办、全力核查、坚决整改，妥善解决“九不准”相关问题，切实维护人民群众的利益。