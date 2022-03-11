陈敏委员：人工智能助力基层影像诊断能力提升

全国政协委员、北京医院放射科主任陈敏

人民网北京3月11日电 （记者张文婷）由人民网·人民健康主办的2022年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“人工智能助力健康管理”专场座谈上，全国政协委员、北京医院放射科主任陈敏，就人工智能对基层诊断能力建设、疾病全病程管理的促进作用及放射科数字化建设等方面，发表了观点。

“随着我国经济持续迅速发展，百姓对健康的需求在不断增长，但由于我国人口体量大且医疗资源有限，城市与基层、发达与不发达区域间的医疗资源不均衡日渐明显。为缓解医疗资源不平衡的问题，近些年，我的提案都与如何将优质医疗资源下沉到基层并提升基层临床服务能力有关。”陈敏介绍，城乡间的医疗资源不均衡主要体现在医务人员的诊断能力和人才队伍建设上。基层人才较为缺乏且经验不足，而人工智能可以暂时缓解医疗资源分配的不均衡性，通过辅助基层医生提升临床服务能力以全面提升百姓的健康水平，缓解基层医院“无人问津”、大医院“人满为患”等现象，助力实现分级诊疗。

陈敏认为，影像诊断是临床诊断上非常重要的一环。随着科技的不断发展，人工智能已达到一定高峰并深度赋能了多个领域，人工智能与医疗领域紧密结合首先体现在对于疾病的辅助诊断、早诊早治和精准治疗，其次体现在临床决策支持、健康管理和新药研发中。他以放射科为例，在每日工作量巨大的情况下，AI不仅可以帮助放射科医生减少漏诊的情况，也可帮助医生更早发现病灶。

“放射科数字化建设将是未来的趋势。”陈敏分享了人工智能在健康领域的三大推进作用：一是人工智能有助于推进我国医学领域制定标准、高质量发展。我国很多疾病诊断、数据和指南都是借鉴国外的指标，人工智能技术对健康管理、疾病诊断、慢病防治等都有很大帮助。

二是人工智能赋能疾病全病程管理。人工智能目前是放射科领域热点，不仅赋能精准诊疗，在肿瘤诊断、分期、治疗疗效评估及预后风险预测等方面也发挥了积极作用。

三是倒逼放射科人才队伍建设。人工智能在医学影像方面应用越来越深入，极大地提高了疾病诊断效率，但遇到“同病异象、异病同象”时，人工智能的分析能力较人脑仍有不足。人工智能在读片速度、精准度上给放射科专业技术人员带来了一定压力，同时也促使放射科人才队伍建设加速。