第349场中国工程科技论坛暨2022中医药高质量发展大会召开

6月28日，第349场中国工程科技论坛暨2022中医药高质量发展大会在浙江乌镇互联网国际会展中心召开。本次大会由中国工程院主办，中国工程院医药卫生学部、天津中医药大学、组分中药国家重点实验室和现代中医药海河实验室承办。大会主席张伯礼院士主持大会开幕式。

会议围绕“中医药服务新冠疫情防控”和“中医药服务健康产业发展”两大主题进行研讨交流。在应对新冠肺炎疫情过程中，我国坚持中西医并重、中西药并用，发挥中医药有效性、主动性和可及性优势，取得了良好效果，成为疫情防控的一大特点。面对重大慢病和传染病常态化带来的严峻挑战，需要更充分发挥中医药的优势，不断提升服务人民健康的能力和水平。

立足当前需求，面向未来挑战，为满足不断增长的高质量中医药服务需求，必须要落实创新驱动发展战略，构建高质量发展新格局。大会发布了《中医药高质量发展乌镇宣言》，提出要坚持以人民健康为中心，强调“政-产-学-研-用”共同发力，才能把中医药伟大宝库“继承好、发展好、利用好”。为践行《乌镇宣言》，推动中医药高质量发展，大会成立了“中医药高质量发展促进共同体”。张伯礼院士、刘革生书记为首批成员单位颁发证书。

据了解，“中医药高质量发展促进共同体”由高等院校、科研机构、中药企业、上市公司、品牌药店等相关企业及单位共同组成，旨在围绕高质量发展的共同目标，共建基地、共享资源、共建平台、共研标准、共同发展、共向未来。（记者 武玥彤）