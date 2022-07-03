“北京健康宝”调整 核酸检测天数计算规则

北京市经济和信息化局2日升级了“北京健康宝”，对健康宝核酸检测天数计算规则进行了调整，对于0时至6时出具核酸检测结果的核酸检测天数计算，由原来的当日显示为0天，调整为显示1天。6月29日、6月30日、7月1日三天中0时至6时出具核酸检测结果的用户，仍按老办法呈现核酸检测天数。

北京市经信局相关负责人表示，这主要是考虑到这个时间段出的检测结果是在之前一日完成的采样，避免造成由于部分核酸检测机构检测效率不高，核酸检测有效时间比同一日采样的结果“多”出一天。本次调整后，核酸检测的有效天数不会因检测机构出结果快慢而不同，保持了一致性。

针对有市民反映，之前已出检测结果的核酸检测天数在健康宝新版发布后突然多增了一天的情况，相关部门按照“新检新办法、老检老办法”的原则进行处理，即对于6月29日、6月30日、7月1日三天中0时至6时出具核酸检测结果的用户，仍按老办法呈现核酸检测天数，直至有新的核酸检测结果覆盖。目前，健康宝后台已展开对上述3日相关时段的检测天数的批量调整，并将尽快完成调整。

北京市经信局相关负责人表示，对于7月2日及以后进行采样的，将按照新的核酸检测天数计算规则计算。“新规则下核酸检测有效天数和采样天数保持了一致，有利于掌握好核酸检测的时间安排。”

文/新华社