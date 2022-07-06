新型候选分子 能显著抑制结肠肿瘤生长

科技日报讯 （记者赵汉斌）结肠癌是严重威胁人类健康的高发肿瘤。科技日报记者7月4日从中国科学院昆明植物研究所获悉，该所与香港中文大学合作，首次报道了去芳化的异戊烯基取代酰基间苯三酚类化合物的抗结肠癌机制和体内实验结果，为抗结肠癌药物的研发提供了一类新型候选分子。相关研究成果于近日发表在国际期刊《欧洲药物化学杂志》上。

结肠癌的发病率和死亡率较直肠癌和肛门癌更高，分别达到了59.5%和61.7%。重要的是，结肠癌患者的死亡与癌细胞的转移密切相关。研究表明，脂肪非典型钙粘蛋白1（FAT1）是促进癌细胞迁移和生长的关键基因，其在结肠癌细胞的质膜上呈高表达。因此，研发能够抑制该蛋白表达和下游信号通路的先导分子，是开发新的抗结肠癌药物的重要突破口。

中国科学院昆明植物研究所研究员许刚带领的专题组长期从事藤黄科植物中多环多异戊烯基取代酰基间苯三酚类（PPAP）化合物的研究。PPAP是一类具有异戊二烯和聚酮杂合生源的天然物质，全球已报道超过1000个。而去芳化的异戊烯基取代酰基间苯三酚是PPAP的一个亚型，由于结构相对简单，尚未受到足够重视。

近期，许刚专题组在西南金丝梅中发现46个去芳化的异戊烯基取代酰基间苯三酚类化合物，包括1种新颖骨架和20个新化合物。专题组与香港中文大学刘碧珊教授研究组合作，发现该类化合物对人结肠癌细胞株具有显著的细胞毒活性。初步构效关系探讨表明，末端双键和4-OH是该类化合物重要的活性基团。他们研究发现这两者可显著抑制肿瘤细胞中FAT1等的表达，并促进新的肿瘤抑制基因表达。在动物体内实验中，这两者还能显著抑制肿瘤生长，且给药后对动物体重无显著影响，具有较高的安全性。