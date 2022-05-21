远离癌症 从改变膳食模式开始

网上充斥着大量所谓“抗癌食谱”“抗癌食物”的介绍。广州医科大学附属第二医院临床营养科主任邓宇虹指出，迄今为止，世界上还没有某一种特殊的“超级食物”被发现可以治愈癌症，不过我们吃的每一样食物都会对身体产生作用，只要遵循以下原则，大部分人都能有一个良好的“抗癌膳食模式”。

邓宇虹分别从主食、肉类、蔬果、油脂这几类为大家提供以下建议。

【主食】避免糖分摄入过量导致癌细胞生长加快，因此要少吃以下食物：精制谷物白米、白面及其产品。主食适量增加全谷物，如糙米、燕麦、全麦，小米以及番薯，土豆、完整的玉米粒，荞麦等。

【肉菜蔬果】尽量选择安全的、生态养殖的肉类、蔬果。“要选择经认证的有机、绿色、无公害标志的蔬果和肉类。尤其是肉类，因为农药、抗生素会蓄积在动物脂肪组织中，它们会促进肿瘤生成。”邓宇虹同时还建议，每日最好有4份蔬菜和3份水果，因为水果和蔬菜含有植物营养素，大量确切的研究表明他们能够改变癌基因的表达，有一定的抗癌作用。

【油】多选择冷亚麻籽油、橄榄油、茶油、火麻仁油、紫苏油、芝麻油、核桃油。

【豆制品】可以经常吃豆类食品中的黄豆、黑豆、鹰嘴豆。豆腐也是良好的蛋白质来源。

【饮品】“饮料首选绿茶。其中的儿茶素可通过抗氧化抑制血管生成，抑制炎症和抑制COX酶-炎症级联反应，来抑制肿瘤的发生进展。”邓宇虹还强调不要过量饮酒，因为酒精可以直接从胃吸收，损害胃肠功能，从而降低免疫力。

【菌类】邓宇虹建议每天都吃一次食用菌。真菌类食物可增强免疫力，诱导癌细胞凋亡，如香菇、姬松茸等。

【香料】可以尝试给每餐饭增加一点香料，如黑胡椒、大茴香、罗勒、辣椒、香菜、姜黄、肉桂等。各种香料已被证明能够抑制癌症细胞的信号，它会增加多种抑癌基因的表达。（来源：羊城晚报）