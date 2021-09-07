为什么秋天的蚊子猛如虎？如何防蚊？北京疾控详解

人民网北京9月7日电 （记者孙红丽）中国自古就有“秋后蚊子猛于虎”的说法。北京的蚊虫高峰期是6、7、8三个月，入秋后，9月的蚊虫密度一般比8月份降低约30%-40%，为什么蚊虫叮咬人现象依然较多呢？

北京市疾病预防控制中心表示，主要是进入秋季后，昼夜温差大，入夜后温度较低，蚊虫需要进入温度相对较高的室内以保持正常体温，从而造成居民在家中被蚊虫叮咬的机会较多。

另外，北京市居住环境常见的蚊虫，一种是淡色库蚊，另一种是白纹伊蚊，即老百姓说的“花蚊子”。淡色库蚊可以以成虫形态越冬，白纹伊蚊则以卵的形式越冬，前者需要在越冬前积累足够的营养保证安全越冬，后者则需要足够的营养以满足产卵的要求，这就导致了在此阶段蚊虫必须增加其吸血的频率与吸血量，这也是秋后蚊虫叮咬依然凶猛的原因。

对此，北京市疾病预防控制中心提示，要积极做好蚊虫孳生地的清除工作。搞好室内外卫生，清除各种废旧杂物，减少蚊虫栖息场所。家庭种养水生植物的水体要坚持每周换水一次。房前屋后不常用的盆盆罐罐应清除或倒置存放，防止积水。

做好家庭的防蚊灭蚊工作。首先，要完善防蚊设施，检查修缮自家的纱窗、纱门。其次，尽量使用物理防治，如使用蚊帐、灭蚊灯、电蚊蝇拍等物理方式予以杀灭。最后，在了解正确使用方法后，也可以使用液体蚊香、气雾罐等杀灭成蚊。

同时，外出要做好防蚊准备。户外活动尽量着浅色衣物，长衣长裤，可以抹一些驱蚊剂或使用含有效驱蚊成分的（如避蚊胺和驱蚊酯）驱蚊花露水。