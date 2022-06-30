天热乏力？提神你需要维生素B族

入夏以来多日气温居高不下，你是否感觉到四肢乏力、昏昏欲睡，一工作就想睡觉，饭吃到一半就困了？其实夏季犯困很正常，毕竟古人曾说：春乏秋困夏打盹。入夏之后，气温升高，天气变得炎热，人的身体不能承受高温负荷，身体各项器官也开始变得比往常更容易疲惫。这些是外界因素对我们身体造成的影响。其实，除了外部因素，维生素B族的缺乏，也容易导致夏季疲乏。

维生素B族是水溶性维生素，常见的有维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、维生素PP（烟酸）和叶酸等。维生素B族对于维持神经、肌肉特别是心肌的正常功能，以及维持正常食欲、胃肠蠕动和消化分泌有着重要的作用。

同时，维生素B族能够参与我们体内的氨基酸代谢及一些微量元素的转化与吸收，协同其他营养素为我们的身体提供能量。因此，由于维生素B族的缺乏，影响到我们的食欲，从而降低了能量摄入，这也是导致我们夏季身体容易感到疲乏的原因之一。

维生素B族通常存在于谷类、豆类、干果类食物中，动物的内脏、瘦肉、禽蛋中含量也比较高。在家补充维生素B族，这两道健康又简单的快手菜建议尝试一下。

菜谱一：腰果/花生拌菠菜

食材：剥壳后的腰果/花生30-50克，菠菜200克，醋、酱油、蒜泥、葱花、香油少许。

做法：如果是生的腰果/花生，可以先用小火炒熟，放置一边；如是熟制的腰果或者花生，可以直接备用。

步骤：将菠菜洗净，快速焯水，捞出，过一遍冰水，使其口感和颜色更好；锅中再次将水烧开，放入菠菜，水开始冒泡后将菠菜捞出；将醋、酱油、蒜泥、香油、腰果/花生搅拌均匀，淋在菠菜上，撒上葱花即可。

营养点评：腰果含有丰富的蛋白质、B族维生素和多种矿物质，其中维生素B1含量较高，对于我们补充维生素B族很有帮助；菠菜能量较低、微量元素丰富，搭配上醋汁，开胃可口，还能刺激食欲。

菜谱二：杂粮饭团

食材：小麦、玉米、高粱、荞麦、小米总计80克，大米50克，胡萝卜100克，黄瓜100克，鸡蛋1个，生菜2片左右（也可不用）。

做法：将小麦、玉米、高粱、荞麦、小米提前2小时泡软；加入米饭，一起下锅蒸（鸡蛋可以与米饭一起蒸熟）；胡萝卜、黄瓜切丝/切丁；米饭蒸熟，盛出放在专用饭团模具或生菜叶上；米饭铺平，放胡萝卜丝、黄瓜丝、鸡蛋；将生菜叶裹成团，用刀对半切开，即可食用。

营养点评：小麦、玉米、高粱、荞麦、小米含有丰富的维生素B族，爽脆的黄瓜、胡萝卜丝可以增加口感的立体性，鸡蛋补充蛋白质。如果觉得饭团口味偏淡，也可自己调一个酱醋汁。

文/周悦

（公共营养师、中国好营养科普达人）