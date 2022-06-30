第五轮国家医保药品目录调整工作正式启动

人民网北京6月30日电 （记者乔业琼）6月29日，国家医保局正式公布《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》以及《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整申报指南》《谈判药品续约规则》《非独家药品竞价规则》，标志着今年医保目录调整工作正式启动。

根据工作安排，2022年国家药品目录调整分为准备、申报、专家评审、谈判/竞价、公布结果 5 个阶段，11月公布药品目录调整结果，印发关于目录调整的文件，发布新版药品目录。

据悉，自2018年国家医保局成立以来，连续4次开展医保药品目录准入谈判，累计将250种药品通过谈判新增进入目录，价格平均降幅超过50%。2021年，协议期内221种谈判药报销1.4亿人次，平均实际报销比例68.7%。通过谈判降价和医保报销，年内累计为患者减负1494.9亿元。

附件1：2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案.pdf

附件2：2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整申报指南.pdf

2-1．申报药品摘要幻灯片要求.pdf

2-2．申报药品摘要幻灯片示例1（含经济性）.pdf

2-3．申报药品摘要幻灯片示例2（不含经济性）.pdf

附件3：谈判药品续约规则.pdf

附件4：非独家药品竞价规则.pdf