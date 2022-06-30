老有所养幸福多 老有所为活力足（走特色发展之路）

最近，68岁的老年志愿者胡希英总往邻居赵秀芝家跑。“赵姐心情很低落，我来陪她聊聊天，顺便给她量血压，自己还能挣时间币，特别有意义。”胡希英说。

为了创新居家养老服务，充分发挥退休老人余热，河北省承德市高新区滨河社区组建了一支“年轻”老人志愿服务队，通过创建“时间银行”互助养老服务模式，鼓励大家“今天为别人服务，明天免费享受服务”。胡希英便是其中一员。

建设老年食堂满足老人用餐需求、开展适老化改造化解居家养老难题、完善“时间银行”鼓足志愿者干劲……去年以来，承德市积极推进以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系建设，通过将老有所养与老有所为相结合，不断优化养老服务模式，让更多老年人安享乐享幸福晚年。

优化养老服务模式

“我刚在时间银行又存了一个小时！”走出赵秀芝家家门，胡希英连忙打开手机，在“时间银行公益平台”小程序上进行“志愿服务”打卡，时间币总额再次增加。

“以前志愿服务时长只能在社区纸质登记，有时容易漏记，时长也不够准确。现在服务完直接手机打卡，不仅精准，还能通过小程序进行权益兑换呢。”胡希英说。为了进一步完善“时间银行”服务模式，2021年11月，承德市高新区推出了“时间银行公益平台”小程序，通过志愿服务打卡，将志愿者服务时长实时以时间币形式储入个人账户。目前，全区共有12个社区基础数据已录入公益平台，后期还将探索实现全市范围内时间币的通存通兑。

随着“时间银行”一起完善的，还有社区的养老服务模式。从助娱、助急、助医发展到助餐、助娱、助浴、助医、助急、助行、助洁，滨河社区不断优化养老服务模式，将服务功能从“三助”增加至“七助”，社区60岁以上的老年人通过热线电话、网络预约、线下沟通等形式，就能得到及时有效的上门服务。

滨河社区党总支书记徐佳杰介绍，为了更精准地服务老人，社区为60周岁以上中重度失能人员、特困人员、低保对象、重点优抚对象、重度残疾人员及80周岁以上高龄老人提供送餐、卫生护理、心理慰藉等特定服务，运营补贴也提升为每人每年3000元。

扩大养老服务范围

红烧鱼块、青椒炒蛋、白烧萝卜……临近中午，家住高新区梨花社区银杏苑的曹景荣打开手机应用，荤素搭配、美味诱人的菜品映入眼帘。“社区老年食堂菜品丰富，价格实惠，还贴心地配了低糖、低脂的套餐。”曹景荣一边说着，一边选好菜品、提交订单。

为了扩大养老服务覆盖面，去年12月，滨河社区居家养老服务中心将服务范围由原来的5个居民小区扩大到9个居民小区。曹景荣所在的梨花社区也被纳入了服务范围。“现在不出社区，咱也能一样乐享晚年生活啦！”曹景荣说。

“2021年9月以来，高新区实行区工管委班子成员包联社区机制，全力推进社区居家养老服务。截至目前，全区12个社区建立了两个养老服务中心和10个日间照料服务站，按照‘呼叫、派单、服务、评价、记录’五步运行机制提供服务。”高新区社区工委副书记徐娜介绍。

如今，高新区12个社区共建立志愿服务队42支，志愿者总人数达到1366人。“我们充分发挥‘以老带新’作用，根据志愿者个人特长分成慰问组、文艺组、家政服务组等12个小组，为有需求的老人提供精准帮扶。”徐娜说。

完善养老服务保障

万华小区的陈大娘家中水管坏了，子女又都不在身边，她拨打了养老服务热线，没多久，一名家政服务人员上门前来维修；文庙社区的王秀华和老伴白天在家无人照料，他们每天到社区日间照料服务站，和其他老年人聊天、下棋……

吃不愁、病不忧、孤不独、乐有伴。从“养老”到“享老”，如今，在承德，越来越多的老人在精准贴心的养老服务中安享晚年，也有越来越多的老年志愿者在边养老边助老中乐享晚年。

“要紧紧抓住社区这个基层基础，健全社区居家养老服务体系，完善社区居家养老服务设施和各项功能，切实满足老年人多方面需求。”承德市委书记柴宝良说。

目前，承德全市177个社区共建设205个社区日间照料服务机构，配备439名专职人员，覆盖2099个生活小区，实现了服务设施社区全覆盖、服务功能生活小区全覆盖。

“未来，我们还将通过创建老年友好型社区，在丰富社区养老服务功能、提升养老服务水平的同时，积极搭建平台，引导和鼓励更多的‘年轻’老人参加到社区建设和志愿服务中，真正实现老有所养、老有所为。”承德市民政局副局长、二级调研员窦立新介绍。