全国行程卡“摘星”“机酒火”搜索量大涨

国家卫健委6月29日通报称，6月28日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增本土确诊病例3例，其中江苏2例，广东1例；新增本土无症状感染者36例，其中安徽15例，天津9例，江苏4例，辽宁3例，广东2例，北京1例，四川1例，云南1例。

6月29日，工信部宣布即日起取消通信行程卡“星号”标记。全国行程卡同时取消“星号”标记，将加快国内旅行需求的释放。国内多家旅行平台数据显示，相关机票、酒店、火车票搜索量大幅增长。

行程卡“摘星”旅行搜索量上涨

同程旅行大数据显示，消息发布半小时内，平台机票搜索量较前日同一时段上涨180%，酒店搜索量较前日同一时段上涨220%。当天，针对疫情形势的新变化，艺龙旅行APP推出了酒店满10赠1的专题活动，为用户提供更好的产品服务。

据去哪儿平台数据显示，3点半，自消息发布半小时后，平台上国际机票瞬时搜索量翻倍，达到近两年以来该平台国际机票搜索量最高峰。同时，平台机票搜索量在30分钟内上升60%，酒店搜索量翻番，火车票搜索量上涨最多达到1.5倍。

消息发布后，携程平台上多个热门旅行目的地的搜索量增长超300%，用户旅游出行意愿进一步高涨。从昨日开始，暑期跨省游迎来加速回暖。携程平台数据显示，截至6月28日，预订7月1日至8月31日的跨省游订单环比上月增长近200%。值得注意的是，高星酒店预订量环比上月增长超过50%。携程集团酒店业务相关负责人表示，上海高星级酒店的堂食已经有序恢复中，其中包括和平饭店、浦东星河湾酒店等高星酒店已开放堂食，其中，和平饭店当日餐饮预订量已近5成；浦东星河湾酒店当日餐饮预订量已近6成。

暑期或迎来旅游市场复苏高潮

携程集团相关负责人表示，全国范围内的“摘星”，标志着疫情精准防控、科学防控按照“全国一盘棋”的方向加速推进。随着多重政策利好的释放，暑期或将迎来今年旅游市场的复苏高潮。

同程旅行数据还显示，过去一周，在热门航线方面，国内机票线路出票量排行前五的航线分别为：广州-重庆、深圳-重庆、贵阳-杭州、广州-成都、杭州-贵阳。国内酒店搜索量排名前十的城市分别是：广州、深圳、成都、杭州、北京、长沙、上海、重庆、西安、海口。过去一周，火车票预订方面，热门出发城市前十名分别为：广州、重庆、成都、长沙、武汉、西安、贵阳、深圳、昆明、郑州；热门目的地前十分别为：广州、重庆、成都、长沙、贵阳、西安、武汉、深圳、杭州、郑州。

同程研究院首席研究员程超功认为，通信行程卡取消“星号”标记总体上是在落实第九版防控方案的基本思想，在三区划分统一为高、中、低三级风险机制后，对应的防控策略较大的调整。目前，区域范围已经精确到区和县一级了，原本的通信行程卡“星号”标记只能到地市一级，两者存在差异，取消星号标记后可以让行程卡这一防疫工具与最新防控政策接轨。“行程卡取消星号标记后，人们出行、出游所要遵守的防疫政策将实现真正的全国一个规则、一把尺子，可以有效规避基于行程卡星号标记的层层加码和一刀切现象，从而让人们在防控常态化之下的出行、出游更加便利。”

文旅部继续帮扶企业纾困解难

宏观层面，6月29日下午，文旅部相关负责人称，文旅部将继续帮扶企业纾困解难，推动行业加快恢复发展，包括推动各项纾困扶持政策落地落实、进一步加大金融定向支持力度、促进文化和旅游市场加快恢复、支持文化和旅游行业创新发展等。

此前一天，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组组织修订形成的《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》正式发布。其中，密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”；密接的密接管控措施从“7天集中隔离医学观察”调整为“7天居家隔离医学观察”。同时，针对部分地方对上海等疫情地区人员随意隔离等限制措施，国家卫生健康委监督局副局长程有全强调，各有关地方应严格对照第九版防控方案，立即加以纠正和整改。

6月28日，国务院联防联控机制发布第九版新冠肺炎防控方案（以下简称《方案》）。此次《方案》的发布，也是继跨省游熔断机制精确到“县”以后，国内旅游业迎来的又一重大利好。

程超功表示，近期，在多重利好政策及需求恢复的双重支撑下，旅游市场正在重回复苏轨道。若北京、上海等中高风险地区能够在7月中旬前后实现清零，预计将在暑期后半段迎来强劲复苏。

文/本报记者 赵婷婷