清爽解渴的苏打水有“健康功效”吗？

夏天燥热难耐的时候来一口冰凉的苏打水，是再解渴不过了，可以说夏日的健康饮料主角非苏打水莫属，独特的清爽口感深受年轻人喜爱。不过在某些苏打水商家和某些网红博主嘴里，苏打水不仅“预防痛风”，还有各种“健康功效”，比如有助于减肥、可以中和胃酸、抗氧化……事实是这样吗？

第一，网络百科对于苏打水的词条定义特指“碳酸氢钠的水溶液”——不管是天然形成还是人为生产的，关键都得有碳酸氢钠。而英文中的“苏打水”也被称为“碳酸水”“起泡水”，并不非得有碳酸氢钠。

第二，苏打水不能缓解痛风，甚至有一项动物实验显示大量摄入碳酸氢钠导致痛风症状。医学上有用碳酸氢钠辅助降尿酸药物的做法，注意碳酸氢钠辅助的是“降尿酸药物”而不是本身“降尿酸”。碳酸氢钠也不是随便吃，需要在医生指导下服用。长期吃碳酸氢钠有可能会引起人体酸碱平衡失调，尤其是肾功能异常和老年人、体弱者，或者有严重呼吸系统疾病的人。

第三，有“苏打水有助减肥”的传说，但它的意思是说：饭前喝苏打水有利于减少食物摄入。理论上来讲，饭前喝什么水都能起到这样的作用，因为会有饱腹感——当然这也会导致饿得更快。归根结底还是靠毅力来“扛过”饿肚子的感觉。苏打水里的气是否能产生更强的饱腹感，要看每个人的具体感觉，不要在意别人怎么感觉。

第四，苏打水对胃酸过多有缓解作用，对胃酸正常的人却没有什么意义。这种作用被演绎成“养胃”是一种偷换概念。“缓解消化不良和便秘”只是民间传说，没有可靠的临床证据。

第五，营销广告中宣称“苏打水有抗氧化作用，能预防皮肤老化；柠檬+苏打水的组合有助于增进食欲、预防皮肤老化、美容养颜”，是根据消费者期望打造的“营销功效”，而不是基于科学证据的“实际功效”。简单说，这些说法来自于广告部门或者公关部门，而不是来自于研发部门或者营养部门。

所以，总结来看，碳酸饮料相比，不含糖的苏打水（这里不指无糖碳酸饮料），以及弱酸到弱碱范围内的碳酸饮料（较强的酸性对牙齿健康不利），是一种更健康的选择；与纯净水相比，苏打水有一些滋味，让喝水更为愉悦。但要注意：苏打水可能含有较多碳酸氢钠，对于“减盐”是不利的。

文/云无心（食品工程博士）