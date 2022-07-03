钟南山寄语广医毕业生并发出十年之约

人民网北京7月3日电 （记者乔业琼）日前，广州医科大学举行2022年本科生毕业典礼，中国工程院院士、著名呼吸病学专家钟南山出席典礼，并寄语毕业生。

结合自己的亲身经历，钟南山勉励同学们，尽管现在有迷茫，有困难，但始终还要保持信心，“一个经不起风浪，一直在温室长大的人，常常不见得成为一个真正出色的医生和管理者，只有不怕困难，不怕挫折，克服它，才最出色”。

钟南山回忆，刚分配到广州市第四人民医院（今广医一院）时，医院条件比较落后，原本想从事胸外科，也未能如愿。后被安排做慢支炎的防治工作，在研究中发现了很多规律，取得了一系列成果，医院也实现了跨越式发展。

“我们要敢于有梦，依靠自身与团队的奋斗，积极进取、迎难而上，努力成长为对国家和社会有价值的人才。”钟南山强调。

典礼上，钟院士还向毕业生发出十年之约，“再过10年，大家回来讲一讲你所取得的成绩，对我来说是最大的欣慰与回报，我期待能够看到这一天”。（视频素材由广州医科大学提供）