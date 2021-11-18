全球肺癌关注月：钟南山呼吁守护家庭呼吸健康的安全线

人民网北京11月18日电 （记者乔业琼）“长久以来，除烟草、二手烟以外，室内的通风环境，特别是厨房里的通风环境，还没有得到足够的重视。”11月是全球肺癌关注月，中国工程院院士、著名呼吸病学专家钟南山呼吁，大家共同参与《家庭呼吸健康公约》，加强室内空气的洁净措施，守护家庭呼吸健康的安全线。

钟南山表示，我们的一些研究发现，烹饪和吸烟都是居住环境内颗粒物主要的室内来源。其中，烹饪的占比甚至高达70%。这是因为油高温燃烧的时候会汽化，和食物混合以后，会产生很多可以被吸入的颗粒，包括PM2.5。做饭的时候厨房里的PM2.5平均浓度，有时候会升高几十倍甚至几百倍。另外也会有很多致癌物质，比如经常提到的大气里的致癌物苯并芘、亚硝酸铵等等。这些有害烟雾是通过呼吸暴露、皮肤暴露进到体内的，容易诱发多种呼吸系统疾病，包括慢阻肺、哮喘、肺癌，也同样可以加重或者诱发心脏病的发生或者发展。

“临床上发现，在不吸烟女性肺癌患者的肺癌危险因素中，除了二手烟以外，也有相当大一部分，甚至超过60%的患者长期地接触厨房油烟。”钟南山说。

钟南山表示，近年来，国家和地方无烟立法这方面已经有快速进展。2019年7月发布的《健康中国行动（2019-2030年）》的文件中，明确地提出了15个重大的行动，其中就包括有控烟行动，提倡无烟文化。