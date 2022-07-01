预防近视从保存远视储备开始

据新华社北京电 （记者李恒）近日，国务院关于儿童健康促进工作情况的报告显示，我国儿童青少年总体近视率仍处高位。新冠肺炎疫情发生以来，儿童居家和上网课增多，体育运动减少，在电子屏幕前暴露时间延长，导致一些儿童青少年出现近视加重情况。专家表示，预防近视要从儿童期一定程度的远视储备开始。

“视力是随着屈光系统和视网膜发育逐渐发育成熟的，0—6岁是儿童视力发育的关键期，也是眼屈光变化最快的阶段。”国家儿童医学中心、北京儿童医院眼科主任医师李莉介绍，新生儿的眼球较小、眼轴较短，此时双眼处于远视状态。随着儿童生长发育，眼球逐渐长大，眼轴随之变长，远视度数逐渐降低而趋于正视，此过程被称为“正视化过程”。

李莉解释，比较理想的情况是儿童到12岁后才由远视眼发育成正视眼。正视化前的远视大多为生理性远视，是一种“远视储备”，可理解为“对抗”视力发展为近视的“缓冲区”。

“真正的远视储备度数需要散瞳后才能准确测出。”国家健康科普专家库专家、浙江大学医学院附属邵逸夫医院主任医师姚玉峰说，远视储备量不足指裸眼视力正常，散瞳验光后屈光状态虽未达到近视标准，但远视度数低于相应年龄段生理值范围。远视储备在整体人群中是正态分布，没有绝对标准，不同年龄远视储备参考数值也不同。

专家表示，如果儿童的远视储备量低于相应年龄段的数值，则意味着其远视储备量消耗过多，有可能较早出现近视。一定程度的远视储备是合理的，但远视储备并不是越多越好，过多的远视储备更可能成为病理性的远视性屈光不正，从而影响孩子视功能正常发育。

“远视储备就像是孩子出生时开设的银行账户里的固定储备金，而这个储备金是定额的，只会逐渐被消耗，而不具有增值功能。”姚玉峰表示，长时间过度近距离用眼、户外活动缺乏、饮食不均衡等都是过度消耗远视储备的不良生活习惯。

专家建议，保存远视储备，需要儿童、家庭和学校共同努力，培养和督促孩子养成良好的用眼卫生习惯，建立正确的爱眼护眼行为。比如，规范读写姿势、注意用眼时间、做好眼保健操、强化体育锻炼、定期筛查视力等。