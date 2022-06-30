5月全国共报告法定传染病519156例 其中新冠肺炎确诊病例7547例

人民网北京6月30日电 （记者孙红丽）国家卫健委今日公布2022年5月全国法定传染病疫情概况。5月，全国（不含香港、澳门特别行政区和台湾地区）共报告法定传染病519156例，死亡2002人。其中，全国报告新型冠状病毒肺炎确诊病例7547例。

其中，甲类传染病鼠疫、霍乱无发病死亡病例报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、乙脑、白喉和人感染H7N9禽流感无发病、死亡报告，其余21种乙类传染病共报告发病273802例，报告死亡2001人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、布病以及淋病，占乙类传染病报告病例总数的91%。5月1日0时至5月31日24时，全国报告新型冠状病毒肺炎确诊病例7547例，死亡166人。

同期，丙类传染病共报告发病245354例，报告1人死亡。报告发病数居前3位的病种依次为其他感染性腹泻病、流行性感冒和手足口病，占丙类传染病报告病例总数的94％。

根据国家卫健委发布的2022年5月全国法定传染病报告发病、死亡统计表，乙类传染病是指：传染性非典型肺炎、艾滋病、病毒性肝炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、麻疹、流行性出血热、狂犬病、流行性乙型脑炎、登革热、炭疽、细菌性和阿米巴性痢疾、肺结核、伤寒和副伤寒、流行性脑脊髓膜炎、百日咳、白喉、新生儿破伤风、猩红热、布鲁氏菌病、淋病、梅毒、钩端螺旋体病、血吸虫病、疟疾、人感染H7N9禽流感、新型冠状病毒肺炎。

丙类传染病是指：流行性感冒、流行性腮腺炎、风疹、急性出血性结膜炎、麻风病、斑疹伤寒、黑热病、包虫病、丝虫病、其他感染性腹泻病、手足口病。