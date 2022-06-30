直播预告：强化党建引领 推进医院高质量发展

《书记来了》是由国家卫健委全国医院党建工作指导委员会办公室指导，人民健康打造的公立医院党建栏目。7月1日14:00，栏目有幸邀请到重庆医科大学附属第二医院党委书记王大刚做客《书记来了》，介绍医院在党建工作以及医院高质量发展的相关话题。

专家介绍

王大刚，重庆医科大学附属第二医院党委书记，正高级经济师。重庆市医院协会会长，重庆市医药卫生思想政治工作促进会常务理事。从事政府多部门管理和医院管理工作数十年，发表管理论文多篇。曾先后获得“重庆市先进工作者” “重庆市五一劳动奖章”“2020年全国优秀院长”“重庆市卫生系统优秀党务工作者”等称号。

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