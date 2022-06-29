专家：提升淋巴瘤防治水平 规范化诊疗是关键

近日，由人民健康主办的“人民好医生·金山茶花计划系列直播：淋巴瘤领域热点对话”活动在线上举办，参加活动的专家建议，要加强淋巴瘤的早筛早诊，精准诊断、规范治疗。同时，活动中还公布了第二届“人民好医生·金山茶花计划”淋巴瘤领域专家的推荐名单。

科学认识淋巴瘤

淋巴瘤是一种起源于淋巴造血系统的常见恶性肿瘤，因淋巴结和淋巴组织遍布除毛发、指甲和牙齿的人体各处，所以身体各器官都有可能出现不同类型的淋巴瘤，属于近年来发病率较高的肿瘤之一。

哈尔滨血液病肿瘤研究所所长马军介绍说，淋巴瘤亚型众多，在全身各部位都有可能出现，是常见疾病同时也是老年病。多数淋巴瘤可以治愈，但NK/T结外的淋巴瘤在我国淋巴瘤患者中占比很高，是我国淋巴瘤治疗主要研究对象。

“与其他癌症不同，淋巴瘤不是单种疾病而是一大类疾病，在临床上具有高度的异质性，大体上初分为霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤。其中，霍奇金淋巴瘤属于单一病种，而非霍奇金淋巴瘤有几十种甚至百余种亚型分类。目前，根据细胞来源的不同，非霍奇金淋巴瘤分为T细胞瘤、B细胞瘤和NK/T细胞瘤等。”江苏省人民医院范磊解释说。

早筛早诊科学预防

淋巴瘤是常见恶性肿瘤，多发于老年群体，发病原因复杂，身体各部位都有可能出现，因此，保持良好生活习惯，科学预防能降低淋巴瘤发病率。

马军认为，预防和诊断淋巴瘤需要注意三种情况：一是长期低热出汗并有体重下降情况；二是常有颈部、腹股沟和腋下浅表淋巴结肿大；三是有皮肤黏膜出血点和淤斑。他建议，出现以上症状需尽快到专科医院做血液学和淋巴系统的检查，及早作出诊断。65岁以上老人每年要做两次血液和淋巴系统体检，有助于早发现早治疗。

“一些老年患者的淋巴瘤症状可表现为血常规中淋巴细胞绝对值明显高于正常值，此时要警惕老年群体常见的惰性淋巴瘤。此外，多发性骨髓瘤也常见于老年患者，主要表现为肝肾功能检查中球蛋白异常增高，此种情况容易被大家忽略。”中国医学科学院血液病医院刘薇说。

北京大学肿瘤医院党委书记、淋巴瘤科主任朱军建议，要重视淋巴瘤的预防筛查，积累相关知识。当发现身体有异常、异样时要及时就医。确诊的患者要相信医生、配合检查，淋巴瘤发病原因复杂，要耐心等待医生诊断并及时采取相应措施。

“在日常生活当中，做到以下几点，能够降低淋巴肿瘤的发病率，即保持良好和健康的生活习惯，保证良好的心理状态，避免其他的一些有害因素。总之，保证自身较强的免疫力是抵御淋巴瘤行之有效的方法。”范磊说。

精准诊断规范治疗

淋巴瘤疾病亚型众多，症状表现不明显，在临床上往往会被容易误诊为流感、肺结核等其他疾病，因而精准诊断与规范化治疗对于淋巴瘤患者而言至关重要。

河南省肿瘤医院周可树认为，淋巴瘤临床表现非常复杂，因此，精准诊断是治疗的一个关键前提。血液淋巴瘤科的主要工作就是规范化地诊断和治疗，并在此前提下进行创新和探索。当前，治疗淋巴瘤的医学手段在不断增加，现有手段包括传统的化疗、放疗，此外靶向治疗、免疫治疗、细胞免疫治疗等也正逐渐拓展应用。

上海瑞金医院许彭鹏介绍，近年来，国内外针对淋巴瘤的诊疗有很多新进展，主要集中在几个类别：第一类小分子抑制剂，第二类抗体类药物，第三类免疫治疗。

“病理科在淋巴瘤诊疗当中承担着全程综合性作用。首先，为达到精准诊断的目的，病理科医生会严格按照要求，结合临床表现、形态学、免疫组化以及分子生物学检测结果，出具病理综合性报告；其次，淋巴瘤病理报告对患者的预后有一定的评估作用；另外，病理科会积极进行对治疗有指导性的相关指标检测，并出具相关报告，以供临床医生治疗参考。同时病理科也会不断增加检测指标和提高检测技术，以满足不断发展的淋巴瘤诊疗要求。”四川大学华西医院赵莎说。