《药品追溯码标识规范》等2个标准发布 公众查询药品追溯信息更直观

人民网北京6月29日电 （记者孙红丽）国家药监局近日印发《药品追溯码标识规范》《药品追溯消费者查询结果显示规范》2个标准。据悉，《药品追溯码标识规范》自2023年6月23日起实施，《药品追溯消费者查询结果显示规范》自发布之日起实施。这2个标准的全面实施，将有助于经营企业和医院等供应链单位提高扫码效率，也有助于公众查询获得更直观清晰的药品追溯信息。

据介绍，药品追溯码标识是在药品包装上采用印刷、粘贴等方式对药品追溯码及其相关信息所做的标识，由数字、字母、文字、条码组成。药品追溯码标识的内容应包括“药品追溯码”字样、药品追溯码人眼识读的字符和药品追溯码设备识读的符号（一般包括一维条码或二维码）。

其中，《药品追溯码标识规范》规定了药品追溯码标识的原则、一般要求、样式要求、位置要求和质量要求。《药品追溯消费者查询结果显示规范》规定了通过药品追溯码在药品追溯系统查询到的药品追溯信息结果的总体要求、显示方式要求和显示内容要求。

国家药监局指出，为便于消费者查询和避免引起误导，药品追溯系统提供的查询结果应直接显示药品追溯信息，包含“药品追溯信息”字样，并应在显著位置告知本次查询结果的药品追溯信息提供方，推荐采用“本追溯信息由××××（上市许可持有人）授权本追溯系统提供”字样。

据了解，加上前期已发布的《药品信息化追溯体系建设导则》《药品追溯码编码要求》等10个药品追溯标准规范，国家药监局已发布了12个药品追溯标准规范。

国家药监局表示，本次《药品追溯码标识规范》《药品追溯消费者查询结果显示规范》2个标准的提出，进一步完善了药品追溯标准体系，为行业标识和使用药品追溯码、向消费者提供药品追溯查询信息给出了具体技术指导。