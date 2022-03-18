医院信息公开 患者查询更方便

“医院的药品、耗材是否明码标价？是否存在乱收费？如何查实？”很多患者看完病，拿着缴费单，都会有这样的疑惑。如今，这些疑问将得到解决。

2月1日，由国家卫健委、国家中医药局和国家疾控局组织制定的《医疗卫生机构信息公开管理办法》正式施行。《办法》明确，医疗卫生机构应当根据本机构特点和自身实际服务情况，主动公开医保、价格、收费等服务信息、招标采购信息、咨询及投诉方式等内容。

《办法》要求，医疗卫生机构应通过办公和服务场所的公开栏、公告牌、电子显示屏、触摸屏，咨询台、服务台，人员岗位标识，各级政府门户网站或本机构门户网站、移动客户终端等方式公开信息。

专家介绍，以前，医院信息公开主要靠海报和电子大屏，密密麻麻，令人眼花缭乱。如今，广大患者可以用手机便捷查询就医信息。例如，北京大学第三医院在微信公众号就医服务下设置综合查询栏目，点击就可查询就医费用、医疗服务价格、就诊记录等信息。首都医科大学附属北京朝阳医院在官方网站主页设置了信息公开栏目，除了主动公开医院招标采购、医疗合作等信息，还可以查询医疗服务和医疗耗材价格、职业医师信息和护士信息等。

《 人民日报 》（ 2022年03月18日 19 版）