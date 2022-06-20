纠正口呼吸，信医生别信“神器”

据报道，江苏常州一5岁男童爱张嘴睡觉，于是家长就买了“封口贴”，想让他闭嘴睡觉，结果导致孩子呼吸更加困难。经查，男童的腺样体肥大，必须进行手术。

不少家长担心，长期口呼吸或使孩子面部变丑、牙齿畸形、影响睡眠质量，进而影响孩子发育、智商。因此，他们中一些人像常州那位家长一样，为了改善孩子张口呼吸的问题，买了“封口贴”。科技日报记者在一些网购平台发现，销售量“10万+”的相关店铺不在少数，买家们的评价似乎也很“正面”，比如“改掉了孩子的坏习惯”“孩子的打呼声小了很多”“孩子有鼻炎，用完不再张着嘴睡觉了”……

天津医科大学总医院儿科主任医师阚璇对科技日报记者表示：“口呼吸并非正常状态，需引起家长的重视。但口呼吸只是症状，真正要关注的，是藏在口呼吸背后的疾病。否则，由鼻堵塞、鼻炎和腺样体肥大导致口呼吸的孩子，再被封上嘴巴，很可能会出现缺氧甚至窒息。”

口呼吸属特殊或异常状态

不久前，“长期张嘴呼吸容易导致面容变丑”的词条上了热搜，其配文指出长期张嘴呼吸会导致上颌变长、牙齿外龅、嘴唇变得厚而短、眼裂增宽……同时还附上了对比图，这些都让不少家长感到十分焦虑。

“正常人呼吸时是用鼻腔进行呼吸，而口呼吸顾名思义，就是指用口腔进行呼吸。”阚璇表示，正常状态下所有人正常的呼吸模式都是鼻呼吸，口呼吸是一种特殊或异常的状态。

口呼吸之所以会让人变丑，是因为人在口呼吸时，为了打开口腔通道，舌体会后坠下沉，长时间这样，原本应往前、往下发育的下颌骨就可能受限后缩，导致舌头无法贴在上颚、颊部肌肉和舌头肌肉之间的力量均衡被打破，进而造成面部骨骼发育不正常，致使面部变长且狭窄。

除此之外，口呼吸时气流长期冲击牙齿，这会导致牙齿排列不整齐、咬合不良、牙弓狭窄、上前牙前突。

这一套“组合拳”下来，不仅会拉低“颜值”，还会影响儿童的生长发育。长期口呼吸使得孩子睡眠时呼吸不畅、缺氧，影响其睡眠质量，进而影响生长激素的分泌，造成儿童身材矮小、体重偏轻或过度肥胖。

而睡眠时缺氧又导致孩子体内血氧饱和度长期不足，久而久之会造成其白天注意力不集中、反应迟钝、记忆力下降、学习困难等问题。同时，正常用鼻呼吸时，空气通过鼻腔过滤进入人体呼吸道；而用口呼吸时，空气则直接进入孩子口腔，这就增加了呼吸道及口腔感染细菌和病毒的机会。

口呼吸大多由疾病所引起

了解到口呼吸的危害，许多家长急于找到纠正口呼吸的办法，其中不少人给孩子买了“封口贴”。

在网上该产品被奉为封口“神器”，但其实它就是贴在嘴上的、形状各异的胶布，其原理是用物理的方法直接把孩子嘴“粘”起来，强制其闭紧嘴巴、只能用鼻子呼吸。

这种“简单粗暴”的方法真的有效吗？

“其实，口呼吸并不是一种疾病，而是一种症状，多数情况下它是由疾病所引起的。”阚璇介绍，多种疾病都有可能引起这种症状的发生，包括鼻腔疾病（如鼻炎、上颌窦炎、鼻甲肥大、鼻中隔偏曲等）、扁桃体肿大、腺样体肥大等。

“这些疾病都会堵塞鼻咽部以及口咽部，导致上呼吸道狭窄，致使呼吸通道部分不通畅或全部不通畅，孩子只能用口呼吸来增加通气量。”阚璇说。

同时，还有一部分口呼吸不是由于呼吸受阻造成的。比如，有的孩子颌骨先天发育异常，他们下颌后缩、上颌前突导致其双唇无法正常闭合。

除此之外，孩子后天的不良习惯也有可能造成口呼吸。例如，孩子经常咬下唇，就会造成上牙前突，进而造成上唇松软上翘，也会使上下唇微微分开，引起口呼吸。

“儿童口呼吸若由疾病引起，是不会被贴在嘴上的胶布所‘治愈’的。而且对于因疾病导致呼吸不畅的儿童来说，使用封口‘神器’只会雪上加霜，导致其脑缺氧问题更加严重，甚至出现窒息等严重后果。”阚璇强调。

发现症状首先应去医院就诊

想发现孩子是否有口呼吸问题并不难，只要在孩子睡觉时，家长用手或纸条放在孩子嘴巴处，感受是否有气流呼出，若有就是口呼吸。如果孩子只是单纯张嘴，但没有用嘴呼吸，则只能算作习惯性张嘴。

除此之外，家长还可以注意观察一下孩子白天的精神状态，有的孩子明明睡了八九个小时，但白天依然感觉很困，这时家长就要有所警觉。有的口呼吸孩子，还会出现龅牙、牙龈露出等明显的样貌改变。

“家长一旦发现孩子口呼吸，先不要想着自己治疗，需要立即带孩子去专业的耳鼻喉科、口腔科或儿科就诊，及时发现引起口呼吸的原因。”阚璇说，一旦专科就诊明确病因，就需要及时治疗，这样才能从根本上改善口呼吸的症状。

在阻塞呼吸的上呼吸道疾病中，腺样体肥大是导致孩子口呼吸的常见原因。腺样体和扁桃体是同源组织，在孩子出生后，腺样体会随着年龄增长逐渐增大，一般3岁多到6岁是增大的高峰期，青春期以后其会逐渐萎缩。

腺样体位于鼻腔和咽中间的拐角处，从鼻子或口腔进入气管的空气都要通过此处。反复受到上呼吸道感染、鼻炎、鼻窦炎、扁桃体炎等炎症刺激，就会引起儿童腺样体过度增生，阻塞气体通道。而腺样体增生又会引起周围组织出现炎症，如此形成恶性循环，而腺样体无法自然萎缩。

目前保守治疗和手术治疗腺样体肥大都能取得良好的效果，具体采用哪种治疗手段，还需要医生根据儿童的情况进行判断。当疾病被治愈后，口呼吸症状也随即会得到改善。

对于由鼻炎、上颌鼻窦炎导致的鼻黏膜肿胀、鼻腔狭窄，医生会根据疾病严重程度和类型的不同，有针对性地进行口服药物治疗，同时也会指导患者使用鼻喷剂等。

“通过早诊早治，这些疾病得到治愈或缓解，呼吸阻塞问题也就逐渐被解决了。鼻呼吸顺畅了，孩子就不会再用口呼吸了。”阚璇说。

对于非呼吸阻塞疾病造成的口呼吸，口腔科医师会帮助判断孩子是否存在颌骨发育异常、牙齿咬合不良等问题。专业医生会根据需要，给孩子配戴定制矫治器，通过专业治疗阻断口呼吸。

“当然，同时也可以进行口面部肌肉的训练，如上唇、舌部和颊部肌肉的训练，在孩子闭嘴的情况下，做有氧呼吸的训练，以此来养成正常的鼻呼吸习惯。”阚璇说。

除此之外，家长也可以在家给孩子进行一些训练，辅助改善孩子的口呼吸。比如，鼻口呼吸训练，让孩子有意识地闭嘴呼吸；唇肌功能训练，通过抿嘴、吹肥皂泡、吹乐器等，增强唇部肌肉功能和力量。