怀旧不只有伤感，还有你想不到的好处

通常年龄越大越喜欢怀旧，这与人们潜意识里对于死亡的恐惧有关。当人们真切意识到时间一去不复返、生命是一趟不可逆的旅程时，内心必然是惶恐不安的。怀旧则能够让人反复体验童年的美好、青春的欢畅，构建出积极的生命意义，从而抵御衰老和死亡给人们带来的负面体验。

因在某娱乐节目重唱昔日代表作，前不久年近不惑的台湾女歌手王心凌火速“出圈”。在某二手交易平台上，大量王心凌此前发行的磁带、CD等商品在售，一些签名CD的售价甚至超千元。这首老歌更是“炸”出了不少王心凌的中年粉丝，唤醒了他们的青春记忆，掀起一波怀旧潮。

那么，人们为什么会怀旧呢？怀旧又能给人们带来什么好处、提供哪些帮助呢？

个人处境不佳时容易怀念过去

“怀旧”一词，为瑞士医生约翰森·贺佛尔于1688年发明。怀旧最初特指思乡病，此病症状包括痛苦、沮丧、失眠、发烧、食欲不振等。

从17世纪到20世纪中叶，怀旧心理一直被学界认为是由思乡病带来的痛苦、甚至病理性的体验。直到20世纪末，西方学者才将怀旧和思乡病区分开来，他们开始注意到怀旧的积极作用，并将怀旧定义为一种正面情绪。

而现代心理学对怀旧的普遍理解是：对过去的渴望和喜爱。心理学家维尔德舒特认为，怀旧是正面情绪的“储藏室”，它储藏了快乐、幸福、宁静等正面情绪。而心理学家威尔曼则认为怀旧是一种喜忧参半的情绪，它既包含回忆往昔带来的快乐，又包含“再也回不去”的失落与忧伤。

那么，人为何会产生这种心理？

其一是因为对当下个人处境的不满，让人们怀念过去。改变当下是很困难的，但从过去的岁月中，寻找幸福快乐的时光则很容易。过去无法改变，它由一系列确定的事件组成，但人们可以过滤掉其中艰难、不开心的记忆，从中选择自己想要的美好回忆，从而暂时忘记当下的烦恼。

其二是由于对未来感到担忧，让人们更愿意通过怀旧获得确定感。当人们相信未来美好可期，就更愿花时间去努力奋斗，而鲜少怀旧。但当个人处境不佳时，人们就容易出现负面情绪，此时大家就希望回到那个确定的过去。

怀旧能给人带来归属感、安全感和认同感

那么，怀旧能给人带来哪些好处或提供哪些帮助？

首先，怀旧有助于缓解人们的孤独感。当人们怀旧时，怀念的不只是过去的事物，还有一起经历和体验这些事的人以及那些人与人之间温馨而美好的情感联结，而这些能够满足人们对归属感的本能需要。现代社会的生活方式，让人们普遍感到孤独与疏离，怀旧就像一把能开启心门的钥匙，它让人们更加渴望联结。维尔德舒研究表明，具有怀旧感的人能表现出更好的社会联结性，他们可以感受到更多的关爱，并拥有更强的人际交往能力。

其次，怀旧能给人带来积极的情绪体验。美国北达科他州州立大学心理学家斯蒂基特博士通过实验发现，怀旧可以让人情绪变好。在实验中，部分受试者听了一些过去的流行歌曲，并读了一些他们所喜爱的歌词，就激发了他们的怀旧情绪。相比对照组（未听歌曲也未读歌词），这些受试者更能感觉到生活的意义。

再次，怀旧有助于消解人们对死亡的恐惧。通常年龄越大越喜欢怀旧，这与人们潜意识里对于死亡的恐惧有关。当人们真切意识到时间一去不复返、生命是一趟不可逆的旅程时，内心必然是惶恐不安的。怀旧则能够让人反复体验童年的美好、青春的欢畅，构建出积极的生命意义，从而抵御衰老和死亡给人们带来的负面体验。

最后，怀旧能提高人们对于自我的认同感。美国马萨诸塞大学心理和脑科学系教授苏珊·克劳斯·惠特伯恩提到，在记忆里塑造和重塑自己生命故事的过程，可以让人们更加明白自己是谁。叙事心理学理论也有类似观点，认为人们怎样讲述故事，就会塑造怎样的自己。怀旧可以让人们与过去的自己建立联结，让人们知道自己是怎样一路走来的，让人们更加确认自身的存在，也更加认同自己。

最后，值得一提的是，尽管怀旧能够给人们带来归属感、安全感、认同感，然而我们还是要提醒自己，不要过于沉湎过去，而应发挥怀旧的积极作用更好地活在当下。

（作者系国家二级心理咨询师）