国家卫健委：个别地方疫情扩散风险依然存在 不能有丝毫松懈

人民网北京6月17日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍大学生就业和返乡工作有关情况，并答记者问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，近一周，全球疫情出现反弹，我国疫情形势整体保持平稳，但个别地方疫情扩散风险依然存在，仍然不能有丝毫松懈。

国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华进一步介绍，目前，全国疫情形势总体上是平稳的，近两天，新增的感染者已经降到了100例以下，但是局部疫情仍然有波动。北京近一周持续发现有感染者，与酒吧人员聚集有关，波及北京市多个区。但是，北京近两天感染者均来自隔离观察人员，所以扩散的风险有所降低，仍需要通过严密的流调和重点地区、重点行业核酸筛查来排查风险，防控工作不能松懈。上海近期持续报告零星的非管控人员感染，个别区域还存在隐匿社区传播风险。内蒙古二连浩特、赤峰疫情整体呈下降趋势，但仍有重点人群和来源不明的感染者，局部地区存在社区传播扩散风险。吉林通化、白山市出现来源不明的社会面感染者，这也说明还仍然存在一定的社区传播风险。

贺青华表示，就全国层面来讲，疫情防控压力是持续存在的，国务院联防联控机制将坚持“外防输入，内防反弹”的总策略和“动态清零”的总方针不动摇，积极指导各地加强科学防控，精准施策，高效处置，突出重点环节和重点场所的疫情防控，采取更加有针对性的措施，尽快控制局部聚集性疫情。