陆林院士：我国精神卫生工作纳入法治化轨道

人民网北京6月17日电 （记者孙红丽）国家卫生健康委今日召开新闻发布会，介绍党的十八大以来重大疾病防控工作进展与成效。

对于我国精神卫生服务体系建设情况，中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林在会上介绍，到2021年底，全国在数据库里登记在册的重性精神障碍患者有660万。很多重性的患者都得到了帮助和管理，在册患者的规范管理率现在达到92%，也就是90%以上的患者都得到了照顾、治疗。

另外，目前全国有精神卫生医疗服务机构5936家，跟2010年相比，增加了205%。全国精神科执业注册医生有5万多人，和十年前相比增加了144%。

陆林表示，过去十年，我国精神卫生最重要的一个方面就是精神卫生工作纳入了法治化轨道。2013年5月份，中国正式实施《中华人民共和国精神卫生法》，从法律层面对社会、政府还有每个公民关于精神卫生相关工作的权利和义务进行了规定，为很多部门之间的协作，还有全社会关注这个问题奠定了法律基础。

第二个方面，加强心理健康服务体系的建设。2016年，多个部委共同下发了《关于加强心理健康服务指导意见》，主要是加强心理问题的预防干预，让全社会重视这个问题。2021年底，设立了国家心理健康和精神卫生防治中心，从国家层面来统筹开展这方面的工作。

第三个方面，重点加强重点专科医院和综合医院的建设。过去很多县市精神卫生科很少，甚至没有精神科医生，现在很多医院都能提供精神卫生服务，一是建立精神专科医院，第二是综合医院建立精神科。

第四个方面，开展精神卫生综合管理服务的试点。试点从2015年开始，围绕建立多部门的协作机制、强化严重精神障碍救治救助等进行试点。过去十年全国有1180多个区县开展精神障碍社区康复服务，很多患者在家就能够得到康复，甚至能够回归社会，回归工作，回归到正常。