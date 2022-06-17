北京大学医学部2022年研究生毕业典礼暨学位授予仪式举行

北京大学医学部2022年研究生毕业典礼暨学位授予仪式。北京大学医学部供图

人民网北京6月17日电 （记者闫妍）6月16日，北京大学医学部2022年研究生毕业典礼暨学位授予仪式在医学部运动场举行。北京大学常务副校长、医学部主任、中国工程院院士乔杰，北京大学党委常务副书记、副校长、医学部党委书记陈宝剑等出席毕业典礼。毕业典礼由医学部副主任段丽萍主持。

典礼上，乔杰勉励毕业生们要在逆境中求生存，锤意志，创卓越。希望毕业生们不负时代，不负韶华，立足新时代，勇踏新征程，把对祖国血浓于水、与人民同呼吸共命运的情感融汇在事业追求中，让青春之花绽放在党和人民最需要的地方。

全体毕业生在医学部党委常务副书记徐善东的带领下，重温医学生誓言。今年，北京大学医学部共有1428名研究生毕业生，其中303人获得“北京大学优秀毕业生”荣誉称号。毕业生们或选择继续在医疗卫生、教育科研等领域深耕，或将足迹遍及祖国各地，贡献青春、建功立业。