北京如何确保涉疫考生参加中考？考试期间会否统一核酸检测？官方释疑

2022年北京中考将于6月24至26日进行。今年，北京市参加中考的考生共10.09万人，受当前聚集性疫情影响，涉疫考生数量、封管控考点的需求等都面临新变化。

目前北京约有多少名中考考生仍处封管控状态？中考期间，考生如何方便、就近完成核酸检测？今年中考是否与高考一样，准备了特殊场景的应急预案？在16日举行的北京疫情防控工作新闻发布会上，北京市委教育工作委员会副书记、北京市教育委员会新闻发言人李奕解答了上述问题。

约2600名考生处封管控状态

李奕介绍，北京在中考涉疫考点考场的启用、具体安排、工作流程上，整体设计与高考完全一致，封管控考点、考场用于安排处于封控区、管控区的考生，对跨区涉疫考生，按“属地为主”原则参加考试，属地区负责做好考生闭环转运和组考工作，为考生提供周到细致的服务，确保每一位考生都能按时抵达封管控考点，确保涉疫考生“一个不落”。

据统计，截至6月15日傍晚，处于封控、管控状态的考生约有2600人，但这一数据会根据疫情情况动态变化，随时有可能增减，北京依然按照“宁可备而不用，不可用时无备”的原则来备齐备足封管控考点和备用封管控考点，确保能够满足整体应急的数量变化。

封管控考点原则上家长不能入住

初三同学年龄相对较小，因此，北京更加关注封管控考点的服务保障，对于家长能否陪同这一问题，李奕表示，综合考虑到疫情防控、考试组织管理等因素，原则上家长不能和孩子一起入住。如果有个别考生因身体等特殊原因确实需要有人陪同，家长可通过学校向区教委提出申请，区教委会根据疫情情况和封管控考点的承载力，在征求专业部门意见的基础上研究确定，尽可能做好特殊需求考生的服务保障。

在核酸检测方面，为了让考生方便、就近完成核酸检测，教育部门专门协调在6月24日下午数学考试结束后以及6月26日上午最后一科历史考试结束后由各考点组织同学们进行核酸检测。既确保考试期间核酸检测符合要求，也能确保考生考完试之后跟社会面的核酸检测要求有很好衔接。

“一生一策”做好体育中考工作

受疫情影响，原定6月26日的初二年级初中学业水平考试推迟了。初二学考也是初中学考的一部分，之前考虑到不同年级的特点，初三年级返校和相关承载力等问题，结合疫情形势，北京对初中学考进行了差异化调整，初二年级学考进行了相应的推迟。具体考试的时间，将根据疫情情况，在专业部门的建议下科学评估，确定后第一时间公布。

关于体育中考，此前考虑到疫情形势，根据全市防控要求，从学生健康安全出发，北京将2022年体育中考的现场考试部分调整为合格性考试。现场考试项目不变，总分为30分，每项合格为10分。按合格性考试要求，考生完成相应考试项目即为合格。

李奕介绍，各区各校都制定了详细的组织实施方案。目前，随着初三年级同学们返校，考生所在学校已经按照方案安排，陆续组织同学们利用体育课或体育锻炼时间妥善有序在校内完成现场考试，原则上在文化课考试之前完成。如果极特殊情况下，因疫情原因无法按时参加考试的同学也无需担心，学校将会结合同学们平时体育课、日常锻炼、比赛参与、体质健康等情况给出客观评价，同时在时间安排上做进一步的延展设计，“一生一策”妥善做好相应工作安排。

高考曾启用服务保障应急预案

在高考防疫方案中，北京针对极端情况，制定了七种特殊场景的应急预案，其中4种是考试当日凌晨出现的极端情况，如有考生被确诊或核酸检测为阳性；有考生所居住地被列为封控区或管控区；有考点被列为封控区或管控区；某区实施静态管理或全区实施管控。

另外3种情况发生在开考后，如考试期间有考生被确诊或确定为密接；考试期间有考点被列为封控区或管控区；考试期间考生所住小区被列为封控区或管控区且考生尚未返回小区等。李奕称，这7种场景都有相应的详细的处置流程和处置的标准，也在高考期间启用了。

他介绍，在高考后两天，因突发疫情情况，导致新增部分封管控区，在各区委区政府的全力支持下，各区第一时间启动高考服务保障应急预案，快速排查新增临时封管控区域内的高考考生，并第一时间安排专车将考生转运至备用封管控考点、考场，做到了无论何时启动相应机制，专车都第一时间到达，确保车等人，确保第一时间转运，最大限度不影响考生晚上休息。

细化完善中考服务保障措施

李奕表示，在今年中考服务保障应急预案的具体安排上，有如下特点：

一是工作标准和要求“不变”，包括考点设置、考务管理、防疫措施和要求等，都与高考完全一致，包括应急预案、7种特殊场景的处置等。

二是服务保障措施细化完善，在常规考点的设计和编排上，中考大部分的同学们都是在本校考点和考场参加考试，让同学们能够就近在熟悉的环境中参加考试，监考老师交叉监考。

在封管控考点的服务保障上，在考生沟通、餐饮服务、睡眠管理、心理辅导、考场服务等方面有高考的经验，同时针对中考考生年龄小的特点，进一步细化完善方案，比如要求穿着防护服的考务人员考试期间尽量减少移动，避免防护服摩擦产生声响影响考生等，最大限度方便考生，让同学们在考试期间感受到贴心、温馨的服务，顺利完成考试。

对于中考后系列工作安排，包括阅卷、成绩查询、志愿填报及录取等各项工作等。李奕表示，北京将按照既定方案如期进行，具体各个阶段的时间点，广大考生和家长可以通过北京教育考试院官方网站查询了解，学校也会及时通知到同学和家长，使考生放心在学校老师的指导下做好后续报名、录取等工作。