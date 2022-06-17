北京进一步加强重点行业重点场所防疫管理 内蒙古疫情“此消彼长”

中国国家卫健委16日通报，15日中国内地新增确诊病例64例，其中境外输入22例，本土42例。新增无症状感染者111例，其中境外输入73例，本土38例。无新增死亡病例。

截至15日24时，中国内地现有确诊948例，累计死亡5226例，累计报告确诊病例225118例。境外输入现有确诊221例，累计确诊18975例，无死亡病例。

中国内地新增本土感染者降至百例以下 上海迪士尼小镇恢复运营

15日中国内地新增本土感染者80例(确诊42例、无症状者38例)，近6天来首次低于百例。其中本土确诊来自6个省份：北京14例，内蒙古13例，上海9例，辽宁3例，河北2例，重庆1例；本土无症状感染者同样分布在6个省份：内蒙古21例，上海7例，北京4例，辽宁3例，吉林2例，广西1例。

国务院疫情风险等级查询小程序显示，截至16日12时，中国内地现有中高风险地区54个，涉及4个省份。其中高风险地区9个，均在内蒙古锡林郭勒盟二连浩特市。45个中风险地区中，36个在上海。另9个分别是：北京4个，均在朝阳区；内蒙古3个，均在赤峰市；辽宁2个，均在丹东市。

上海市15日新增本土感染者16例，其中确诊病例(9例)和无症状感染者(7例)再次双双降至个位数。截至15日24时，上海本轮疫情累计报告本土确诊58098例，目前在院治疗137例，累计死亡588例。

6月16日，是上海迪士尼度假区开幕六周年纪念日。在上海的疫情防控形势持续向好之际，上海迪士尼度假区迪士尼小镇和一座主题酒店也在这一天恢复运营，相关酒店预订业务随之恢复。据介绍，根据常态化疫情防控的相关要求，恢复运营的上海迪士尼所有场所均将采取限流措施。

天堂超市酒吧疫情趋缓 北京进一步加强重点行业重点场所防疫管理

北京市15日新增本土感染者18例(确诊14例，无症状者4例)，16日0时至15时再添本土感染者13例(确诊4例，无症状者9例)，上述感染者均为隔离观察人员。

北京疾控中心16日通报，6月9日至16日15时，北京天堂超市酒吧聚集性疫情已累计报告感染者351例，涉及14个区和经开区。其中，酒吧到访人员235例、酒吧工作人员7例、其他关联人员109例。

北京市官方表示，6月9日暴发的天堂超市酒吧聚集性疫情来势凶猛，点多面广，在以快制快的防控措施下，这起疫情已趋向缓和。当前北京每日新增病例数有所下降，且在15日0时至16日15时无新增社会面病例。但北京疫情防控仍处于关键阶段，依然存在出现社会面隐匿病例的可能性，切不可掉以轻心。

据介绍，北京已发布进一步加强重点行业重点场所防疫管理的相关措施。在严密核酸检测方面，要求对34类重点人群实行应检尽检，并适度加密核酸检测频次；在严查风险隐患方面，开展社会面疫情风险大排查和执法大检查，对环境密闭、人员密集的行业、场所，本着稳妥审慎原则，研究确定具体开放标准和条件。

内蒙古疫情“此消彼长” 苏尼特左旗日增感染者21例

内蒙古15日新增本土感染者34例(确诊13例、无症状者21例)，均在锡林郭勒盟；其中苏尼特左旗报告本土感染者21例，超过此前疫情严重的二连浩特市(13例)。截至15日24时，内蒙古现有本土感染者586例(确诊312例、无症状者274例)。

作为内蒙古本轮疫情的重灾区，始于6月2日的二连浩特疫情已累计报告本土感染者486例。但近期二连浩特日增本土感染者数量持续下降，据官方通报，该起疫情目前已进入扫尾阶段。

作为内蒙古本轮疫情的另一个重点地区，赤峰市已报告本土感染者近70例。但该市在15日实现了本土确诊和无症状感染者双双零新增，疫情形势进一步向好。

在二连浩特市和赤峰市疫情持续好转之际，苏尼特左旗却出现本土感染者激增的情况。据日前通报，苏尼特左旗14日在对牧区封控范围内的主动筛查中查出4名阳性感染者，近两日该旗已报告本土感染者25例。

据悉，疫情发生后，苏尼特左旗已对各交通道路和城镇入口实施严格交通管制，人员和车辆严禁出入，公路、铁路等公共交通停运。

辽宁丹东疫情源头仍不明 河北廊坊新增外省关联病例

辽宁省15日新增本土确诊病例和本土无症状感染者各3例，均为丹东市报告。

据丹东市通报，5月24日以来，该市本轮疫情已累计报告本土感染者逾200例。除“6·2”东港疫情外，各小区(场所)的病例之间，绝大多数没有发现流行病学关联。基于190例感染者的病毒全基因测序结果显示，属于奥密克戎变异株BA.2.3进化分支，大致分为5条主传播链和40多条子传播链，理论上可能存在40多个传染源。

丹东市疾控中心表示，由于本轮疫情来源不明，接下来可能还有新的阳性感染者发现。与其他边境地区相似，丹东市疫情存在一定的复杂性、严峻性和长期性。但在本轮疫情期间，丹东主城区实施了严格的静态管控措施，人员流动较少，大部分阳性感染者没有小区外的行程轨迹，没有形成大范围传播，也没有发生规模性反弹和外溢。

河北省15日新增本土确诊2例，均在廊坊市。截至15日24时，河北省现有本土确诊2例，尚在医学观察中的本土无症状感染者5例。

据通报，廊坊市新增2例病例均为外省关联病例，在集中隔离点筛查发现。