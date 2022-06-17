世界卫生组织新型病原体起源国际科学咨询小组日前出台了关于新冠病毒溯源的初步报告。报告称，需要获取更多信息并开展更多研究以调查引发全球新冠疫情的病毒是否源自武汉实验室。

很明显，这份报告被反华势力炮制的“武汉实验室泄漏论”等谎言误导。对这一现象，人们应格外警惕，新冠病毒溯源研究不应被谎言牵着鼻子走。

在配合支持新冠病毒溯源研究方面，中国已经做出了榜样。到目前为止，中国是唯一多次邀请世卫组织国际专家组到本国开展新冠病毒溯源合作的国家，也是唯一多次组织本国专家同世卫组织咨询小组分享溯源进展的国家。在新冠病毒溯源问题上，中国分享的数据和研究成果最多。中国始终大大方方、坦坦荡荡，充分体现科学、透明、负责任的态度。2021年发布的中国-世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告已得出了多国专家实地研究后的科学权威结论——“实验室泄漏论”极不可能。

科学结论已经如此清晰，谁要仍旧打着什么所谓“保持开放态度”的幌子，把新冠病毒溯源研究针对中国搞“有罪推定”，那只能照出其执意罔顾事实、肆意歪曲真相的丑陋面目，照出其大耍政治操弄、大搞政治溯源的险恶用心。

为人类健康事业着想，下一阶段的新冠病毒溯源研究，应该坚持科学原则，尽快排除谎言干扰，在中国-世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告的科学结论基础上，聚焦疫情可能起源的其他国家进行多点溯源。特别是要对美国开展深入调查研究，以获得科学证据。

为什么这么说？第一，需要这么做。美国是新冠疫情发生以来，因疫死亡人数最多的国家，也是向外扩散病毒最严重的国家。美国既是疫情最大“重灾区”，又是最大“扩散源”，深入推进新冠病毒溯源研究，需要把美国疫情暴发和传播情况调查清楚。

第二，值得这么做。美国疫情暴发和早期传播情况至今仍是一笔“糊涂账”，美国政府更是不择手段阻挠相关调查，重重疑云值得国际社会深入调查。去年，随着研究不断深入，美国疫情发生时间线频频前移。美国疾病控制和预防中心早先确认的国内首例新冠死亡病例死于2020年2月29日，发生于华盛顿州。后来加利福尼亚州的卫生部门报告说，2020年2月6日该州就已发生新冠死亡病例。再后来，美国媒体报道说，2019年12月甚至11月疫情可能就已在美国多地出现。美国政府至今未就新冠疫情最早何时在美国暴发等重要问题给出令人信服的答案。去年6月，美国《名利场》杂志披露，美国国务院内部有人警告不要对新冠病毒起源进行调查，否则可能打开“装满蛆虫的罐子”。另据媒体报道，美国政府还曾以“对美国国家安全不利”为由叫停美国国家卫生研究院的溯源项目，封存相关血液样本。

第三，应该这么做。美国在生物军事活动问题上劣迹斑斑，为推进新冠病毒溯源研究和维护世界民众健康安全，国际社会应予以彻查。

资料显示，美军德特里克堡基地、美国北卡罗来纳大学的多个生物实验室长期从事冠状病毒研究和合成改造，德堡基地甚至曾因发生严重安全事故而一度关停，但美国从未向国际社会和本国民众作出严肃交待。美方自己公布的信息还显示，其在30个国家资助和管理300多个生物实验室，普遍存在不公开、不透明的问题。美军海外生物实验室所在地常常暴发罕见流行病，但美方始终回避国际调查，给全球民众健康安全带来严重隐患。美方不负责任的恶劣行径，早就引起多国民众抗议，深入调查正当其时。

人们希望，美方能像中方一样展现透明度和负责态度，及时回应国际社会对美国国内病毒源头的合理关切，以实际行动支持配合新冠病毒溯源研究。任何不负责任的政治操弄，只会暴露美方心虚。