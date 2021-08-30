美国实验室疑点当是溯源重点

8月24日，中国常驻日内瓦代表陈旭大使致函世卫组织总干事谭德塞，并递交了《关于德特里克堡（美陆军传染病医学研究所）的疑点》和《关于北卡罗来纳大学巴里克团队开展冠状病毒研究情况》两份非文件，以及超过2500万中国网民联署的要求调查德特里克堡基地的公开信。中方重申在新冠病毒溯源问题上的立场，强调武汉病毒研究所泄漏极不可能，这是中国—世卫组织溯源联合研究报告得出的明确结论。如果有关方面坚持认为实验室泄漏不能排除，就理应本着公平公正的原则，对美国德特里克堡基地、北卡罗来纳大学开展调查。

近期有观点声称，中国要求调查美国德特里克堡是“矛盾的”，因为中国一直强烈反对实验室泄漏论。这样的观点实在是失之偏颇。病毒溯源关注美国实验室疑点，正是为了排除政治溯源干扰，为科学溯源创造有利条件。

中方对全球溯源问题的立场是一贯的、明确的。溯源是科学问题，中方始终支持并将继续参加科学溯源。世卫组织的国际专家组两次赴华开展溯源联合研究，发布了联合研究报告，已经得出病毒从武汉实验室泄漏极不可能的权威结论。此外，包括美国科学家在内的绝大多数科学家都认为，没有任何证据支持实验室泄漏论。今后全球溯源工作坚持科学原则，理应在此基础上开展。

然而，美方却一直不接受这一科学结论，多次声称病毒是从武汉实验室泄漏的。既然美方坚持认为不能排除实验室泄漏论，那么，就应本着公平公正原则，对全球存在明显疑点的实验室展开科学溯源，特别是对美国德特里克堡基地、北卡罗来纳大学开展调查。这两处在冠状病毒研究方面有着悠久的历史和糟糕的安全记录，存在诸多疑点，理应是溯源的重点方向。

德特里克堡基地是美国生物军事化活动的大本营，该研究所长期从事冠状病毒研究、改造，2019年发生严重安全事故并被关停，随后美国内暴发了与新冠肺炎症状相似的疾病。对此，美方从未向国际社会和美国民众作出明确交代。

北卡罗来纳大学病毒学和传染病学教授巴里克在冠状病毒领域深耕30多年，并有自己的实验室，被称作“合成冠状病毒第一人”。详细调查巴里克团队及其实验室，对澄清“冠状病毒研究有没有、会不会产生新冠病毒”将有很大帮助。然而美方对有关要求无动于衷。

病毒溯源应重点关注美国德特里克堡基地和北卡罗来纳大学等地实验室疑点，要用事实告诉人们，美方所称的实验室泄漏论到底可不可信、存不存在。这也是为了排除美方政治溯源的干扰，为科学溯源创造有利条件。中方的要求是合理的，也是正当的。我们也希望国际社会共同努力，反对溯源问题政治化，为专业的、公正的、有建设性的病毒溯源科研合作贡献力量。