营造更放心的网络消费环境

勾建山作（新华社发）

近日，国家市场监督管理总局部署开展“百家电商平台点亮”行动，组织全国31个省（区、市）100余家电商平台，引导平台和商户“亮照、亮证、亮规则”，推动信息公开、规则透明，共同营造公平、诚信、放心的网络消费环境，促进平台经济规范健康发展。

推进信息公示

最近一段时间，不少消费者注意到，各大电商平台相继在首页显著位置持续公示营业执照信息或其链接标识，许多平台内的商户公示了与所经营业务有关的行政许可、注册备案等信息。

据了解，近日，国家市场监督管理总局部署开展了“百家电商平台点亮”行动。“点亮”行动的“亮照”，即依法公示营业执照信息；“亮证”，即依法公示行政许可、备案、审查批准、强制性产品认证等信息；“亮规则”，即依法公示平台服务协议和交易规则信息。同时，市场监管部门还指导督促平台集中清理平台内伪造、变造、冒用、过期、未及时变更等情形的无效证照，推动平台持续完善服务协议和交易规则，切实保护消费者和中小经营者合法权益。

业内人士表示，“亮照、亮证、亮规则”原本就是《中华人民共和国电子商务法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《网络交易监督管理办法》等法律法规规定的信息公示义务。国家市场监管总局相关负责人表示，通过指导电商平台全面落实信息公示有关的法定义务，“点亮”行动可以从整体上提升平台信息公开性和规则透明度，推动形成平台、平台内经营者和消费者多方有序互动、共生共赢的长效机制。

据介绍，该行动共有全国范围内百家电商平台参与，与消费者日常生活密切相关，平台内经营者众多，日常交易量大、业务覆盖面广。据初步统计，百家电商平台共涉及超2300万平台内经营者，为10多亿消费者提供服务。

提升消费信心

“在网上，常常看到一些店铺自称是‘自营’‘专卖’，同一个品牌有时能搜到好多家专卖店，但这些网店是否品牌直营、授权经销，我们也分不清。”家住北京市海淀区的蔡女士经常网购，她说，如果平台和商户能展示授权证书等证明材料或提供查询途径，有助于消费者甄别信息，非常有必要。

除了真假信息鱼龙混杂，在网购中，让许多用户头疼的还有营销活动规则复杂、下单容易退货难、投诉举报找不到入口等问题。记者注意到，在开展“亮照、亮证、亮规则”的同时，行动还将加强对“砍单”“网络抽奖”等社交参与型营销活动的合规管理，督促平台以醒目方式向消费者展示各类活动的详细规则，不得作令人误解的虚假宣传，切实保障消费者知情权和选择权。这一内容在网上也引发热议。不少网友留言评论：“最烦朋友发来‘砍一刀’的链接，‘砍’了也不见得真有优惠”“网络抽奖抽了个寂寞”……

北京工商大学法学院教授吕来明说，网络交易中，交易双方无法进行线下接触或身份识别、交易商品或服务无法实物展示，再加上推荐算法、直播营销等技术和复杂商业模式的应用，使得消费者面临信息缺乏或信息泛滥的双重困境。“点亮”行动是切实维护消费者权益、改善消费环境的必要之举，有利于提升消费信心，促进消费。

国家市场监管总局相关负责人表示，网络消费者是全国社会消费品零售总额持续增长的生力军，保护好他们的合法权益，对于保持全社会消费信心、稳定平台经济健康运行基本面具有重要作用。“点亮”行动坚持以保护消费者利益为价值导向，注重模式创新，确保平台消费者广泛参与行动全过程，努力实现良好社会效果。

护航平台经济

截至目前，已有多家平台积极响应“百家电商平台点亮”行动。

例如，京东集团表示将重点针对入驻商家的无效证照开展专项检查和集中清理，同时持续完善服务协议和交易规则。今年的“6·18”，京东发布了30项“三减三优”商家扶持举措，通过“减少成本、减少考核、减少风险、优化规则、优化效率、优化服务”，希望最大限度为中小商家减压释负。贝壳找房已实现全平台4.5万家商户亮证、亮照，实现“贝壳分”在服务者个人页面首页对消费者公开展示。

据悉，“点亮”行动将加强与中国消费者协会的合作，通过组织消费志愿者全程体验式评价、第三方机构线上问卷调查、电商平台问卷推送等形式，对平台落实“亮照、亮证、亮规则”情况进行全流程、多场景、体验式评价，更好营造网络消费环境。

北京大学电子商务法研究中心主任薛军说，防疫期间，网购成为很多人日常生活物资获取的主要渠道。“亮照、亮证、亮规则”，能够帮助消除网络交易中存在的信息不透明、不对称、不准确等突出问题。

专家指出，平台一头连着千千万万的中小微市场主体，一头连着亿万消费者和新就业形态劳动者。平台经济平稳健康发展，有利于推动经济高质量发展、满足人民群众日益增长的美好生活需要。