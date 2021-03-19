杨晓军：提高消费者的自我保护意识 营造医美消费好体验

北京市消费者协会秘书长杨晓军。陈晨摄

人民网北京3月19日电 （记者余璐）近日，由人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“强化医美行业自律 科普提升消费认知”的专场论坛上，北京市消费者协会秘书长杨晓军表示，医疗美容行业里要形成“良币驱逐劣币”的效应，营造良好的消费环境和消费体验。

杨晓军谈到，目前医疗美容纠纷出现的原因有四点：第一，个别医疗美容经营者以盈利为目的做虚假宣传，鼓动消费者做医疗美容手术，而术后美容效果未达预期；第二，技术问题导致美容手术失败，甚至引发恶性事件；第三，个别医生和经营者为了获取额外经济收入，极力向消费者推荐所谓的药物或化妆品，让消费者造成不必要的经济损失；第四，部分医疗美容机构由于资质、技术不达标，或资金断裂等原因跑路，导致消费者蒙受损失。

“消费者在消费过程中的安全权、知情权、自主选择权、肖像权和名誉权这五方面的权益都有可能受到损害。”杨晓军举例说道，医美由于其特殊性，在消费过程中，如果操作不规范，不仅有经济损失，还可能会对身体造成严重伤害。此外，个别机构未经消费者允许，擅自使用消费者的个人信息作为商业用途，侵犯了他人的肖像权和名誉权。

在分析出现侵害消费者权益现象的原因时，杨晓军表示，这与医疗美容机构服务管理、医疗美容医师的技术水平、相应法律法规、行业监管力度、消费者认知等多方面相关。

最后，杨晓军认为，要大力开展消费教育，提高消费者的自我保护意识。这需要政府部门、媒体、企业与消费者的共同努力，实现社会共治。此外，还要加强行业自律，加强对于医疗美容行业和经营者的监管力度。