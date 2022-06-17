让孩子拥有理想身高（名医讲堂）

让孩子拥有理想身高，是很多家长关心的话题。

身高的增长在骨骺闭合后就停止。了解正常儿童生长规律及导致矮小的常见原因，做到早发现、早诊断、早治疗，对帮助孩子“长个儿”有着非常重要的作用。

那么，如何及时发现儿童矮小呢？

首先，可以通过标准数据法来对照。矮小症是指儿童的身高低于同年龄、同性别、同种族儿童平均身高两个标准差或第三百分位。家长可通过比对我国0至18岁儿童身高标准表，判断孩子身高是否在正常范围。如果孩子属于矮小或者偏矮，需及时去找专业医生进行评估检查，并有针对性地早期干预治疗。

其次，要监测孩子的生长速度。不同年龄段孩子的正常身高生长速度不同。一般来说，1岁年平均生长20至25厘米，2岁平均生长10至12厘米，3到4岁每年生长7至8厘米，4岁到青春期以前每年生长5至7厘米，青春期每年生长6至8厘米。如果孩子的生长速度低于上面的标准，属于生长缓慢，也需要及时到专业门诊评估，查找原因并及时干预。

民间一直有“二十三，蹿一蹿”的说法，有些孩子身高不理想，家长还抱着“二十三，蹿一蹿”的观念，等待孩子“晚长”。

孩子进入青春期，意味着进入身高增长加速的时间。女孩“长个儿”多在青春早期，年增长可达8厘米左右；男孩多在青春中期，年增长10厘米左右。到青春期后期，孩子经历身高突增后，生长发育减缓，年生长速度低于3.5厘米时，身高进一步增长的空间就很有限了。整个青春期，女孩平均增长20至25厘米，男孩25至30厘米。如果孩子已有青春期表现，但生长速度低于这些标准，也需要及时查找原因并及时干预。

家长已发现儿童矮小，应该怎么办呢？

第一是早诊断。发现孩子身高异常，应及时去正规医院儿科内分泌门诊诊断。

导致矮小的原因有很多，包括家族性矮小、出生身长不足或体重低、全身性疾病（包括营养不良、心肺疾病、慢性肝肾及胃肠道疾病等）、内分泌疾病（如生长激素缺乏症、甲状腺功能减退症、糖尿病、肾上腺疾病、性早熟）及遗传代谢性疾病等。

根据孩子的具体情况，由医生进行骨龄测定、内分泌功能检查、全身性疾病筛查、影像学（B超、CT、MRI）检查、遗传学分析等检测，明确导致身材矮小的原因。

明确诊断后，早治疗非常重要。针对性治疗包括治疗原发疾病、指导合理的营养、运动、睡眠等。

对于生长激素缺乏症、特发性矮小等情况，可以用生长激素治疗。一般来说年龄越小，骨生长潜力越大，治疗效果越好，同时，年龄越小体重越轻，所用药物的剂量越小。

在日常生活中，家长应注意以下几个方面，帮助孩子健康成长：

一是保证营养均衡。荤素搭配，不偏食，摄入充足的蛋白质、微量元素、维生素。

二是合理运动。跑步、跳绳、篮球、单杠、引体、游泳等运动有益于儿童生长，可以根据孩子的兴趣爱好和身体条件选择适宜的运动方式。

三是保证充足的睡眠。建议睡眠时长：小学生10小时，初中生9小时，高中生8小时。

四是保持良好情绪，减轻压力，避免焦虑紧张。

（作者为北京大学第三医院儿科主任医师）

《 人民日报 》（ 2022年06月17日 19 版）