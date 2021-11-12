天境生物与济川药业合作 聚焦儿童生长激素缺乏症新型药物

11月10日，天境生物与济川药业就用于治疗儿童生长激素缺乏症的长效重组人生长激素相关达成产品开发、生产及商业化战略合作。此次合作将发挥天境生物创新研发及生物药生产优势，联合济川药业在儿科药品准入及零售端的资源、经验，为后续产品开发及商业化奠定基础。

天境生物创始人、董事长臧敬五表示，济川药业在国内儿科药物领域持续发展，拥有覆盖全国超过23000家各级医院的儿科药销售团队。“此次与济川药业达成的战略合作意义重大，非常期待通过济川药业多年来在儿科领域的广阔覆盖和经验积累，布局相关产品上市并快速推进商业化，为患儿群体带来新的治疗选择。”

济川药业集团有限公司董事长曹飞表示，天境生物拥有优秀的研发实力和丰富的创新产品管线。“非常高兴在相关产品即将进入商业化之际与天境生物达成长期战略合作。本次合作也是济川药业持续投入优质创新儿科产品的重要里程碑。”

据介绍，天境生物将在此次战略合作框架下继续主导相关产品用于治疗儿童生长激素缺乏症的三期临床试验，以及生产、工艺优化和新剂型的开发。同时，与济川药业紧密合作，分担成本。济川药业将针对产品拓展其他新适应症，并在该产品获批后负责商业化推广，天境生物将从临床、生产及学术等多方面提供支持。

据了解，儿童生长激素缺乏症（PGHD）是由垂体分泌的生长激素不足而引起的特殊疾病，患儿的临床表现为身材矮小、代谢异常，甚至可能引发社会心理障碍、认知缺陷和生活质量差等问题。